La start-up coruñesa Aguia recoge en Madrid el Premio Innovación Aeronáutica 2025

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE) entregó esta semana el Premio Innovación Aeronáutica 2025 a la start-up del municipio de Oleiros, en A Coruña, AGUIA, de los ingenieros aeronáuticos gallegos Javier Losada y Juan Pan, como creadores del proyecto AGUIA Smart Pavement Analytics.

Esta solución tecnológica permite evaluar el estado del pavimento de carreteras (PCI: Pavement Condition Index) mediante el uso de drones e inteligencia artificial. Genera automáticamente un informe pormenorizado de los defectos de las carreteras, fácilmente integrables en el Sistema de Información Geográfica (GIS) o gemelo digital, que proporciona una máxima usabilidad de resultados al gestor de la infraestructura.

El sistema realiza mediciones de longitudes de grieta y áreas del resto de defectos directamente a partir de las imágenes, a lo largo de miles de kilómetros y con precisión centimétrica. La empresa aporta las fotos obtenidas en los vuelos, para que se puedan revisar las condiciones de la carretera de manera totalmente independiente del análisis automático. Igualmente, los detalles de los defectos se apreciarán con precisión.

La gradación del estado del pavimento, según las categorías incluidas en la norma ASTM D6433-23, Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index (PCI) Surveys, permitirá una adecuada priorización del mantenimiento.

Por otra parte, el COIAE entregó el Premio Mejor TFM del máster habilitante en Ingeniería Aeronáutica de 2025 a la madrileña Marta Arnabat, por su proyecto basado en la utilización de la IA generativa para lograr aeronaves más aerodinámicas.

Por último, se entregaron las medallas de reconocimiento por 40 años de profesión en el acto de celebración del día de la Virgen de Loreto, patrona de la aviación. La jornada que reunió a colegiados, instituciones y la industria aeronáutica en general en el Instituto de la Ingeniería de España (IIE).