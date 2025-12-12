Galicia tendrá cobertura 5G en todos los municipios del rural en 2026

Galicia alcanzará en 2026 la totalidad de cobertura en el rural de 5G gracias al avance del programa estatal Unico 5G Redes Activas. El programa está financiado por los fondos europeos NextGenerationEU, gestionados por el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública. Este viernes, el Concello coruñés de Abegondo acogió la presentación del plan de ayudas, con la participación de representantes del Gobierno, Amtega y de responsables de R y MasOrange.

El programa prevé generar trabajos en cerca de un millar de estaciones móviles, más de 80 de ellas de nueva construcción. En la última convocatoria de ayudas, a finales de 2024, MasOrange —a través de su marca Orange— fue la principal adjudicataria en Galicia, con un total de 70 millones de euros de inversión hasta finales de 2026 (98% del presupuesto asignado en la comunidad), de los que 22,7 millones de euros corresponden a A Coruña, 20,5 millones de euros a Lugo, 17,6 millones de euros a Ourense y 9,6 millones de euros a Pontevedra. A estas cifras hay que añadir, además, más de un 10% de inversión ya realizada, con lo que la cantidad final invertida se acercará a los 80 millones de euros.

250 municipios gallegos a la vanguardia

Los datos facilitados por las operadoras R y MasOrange recogen que han llevado su cobertura móvil 5G a más del 95% de los casi 250 municipios gallegos de menos de 10.000 habitantes que participan en el programa. Esto implica que cerca del 80% de la infraestructura prevista en el plan ya se encuentra construida o en funcionamiento.

Entre las localidades que ya disfrutan de este servicio se encuentran Negreira de Muñiz (Lugo), el municipio menos poblado de Galicia con 215 habitantes, Larouco (Ourense), con poco más de 430 y el propio municipio de Abegondo (A Coruña). El objetivo de esta iniciativa es contribuir al desarrollo del rural gallego y situar a la comunidad a la vanguardia en redes móviles avanzadas.

Un "servicio esencial"

El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, destacó "el servicio esencial" que supone la cobertura 5G para la vecindad del municipio. "Una cobertura móvil de última generación es esencial para el desarrollo e innovación en el rural, especialmente en puntos donde la orografía dificulta la dotación de fibra", afirmó.

Asimismo, el regidor resaltó que "la idea de Abegondo como lugar para vivir con tranquilidad en plena Reserva de la Biosfera tiene que ir acompañada de servicios de calidad como el de conectividad".

Por su parte, Alfredo Ramos, director de R y de MasOrange en Galicia, señaló que este servicio "permite que cualquier persona en Galicia pueda formarse, trabajar y emprender desde el rural" en condiciones similares a las ciudades.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó que esta inversión contribuye al desarrollo económico del rural, ayudando a evitar la despoblación. Por su parte, Julián Cerviño, director de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA),expresó su deseo de que "se cumplan los objetivos de desarrollo del Plan UNICO 5G Rural en el plazo previsto para garantizar a las zonas rurales unas telecomunicaciones de voz y datos de calidad".