Arteixo (A Coruña) participará en una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología

Arteixo es una de las 15 ciudades europeas escogidas para formar parte del programa Rapid Applications for Transport (RAPTOR), una iniciativa del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), dependientede la Unión Europea. El programa está basado en retos que crea y prueba rápidamente para ofrecer soluciones en materia de movilidad.

Cada una de las 15 ciudades ha identificado un reto concreto al que se enfrenta, desde mejorar la planificación del transporte público a través de datos de pasajeros o crear un inventario digital de señales de tráfico y marcas viales o la creación de rutas seguras y accesibles.

Además de Arteixo, participan Berlín y Wiesbaden (Alemania), Salzburgo (Austria), Trento (Italia), Nitra (Eslovaquia), Bălți (Moldavia), Leópolis (Ucrania), Helsinki (Finlandia), Luleå (Suecia), Bilbao (España), Bruselas (Bélgica), y Edimburgo y Londres (Reino Unido).

En un comunicado difundido por el Concello, la directora de Innovación de EIT Urban Mobility, Adriana Diaz, explica que el programa busca conectar ciudades, startups y pymes para probar rápidamente soluciones que aborden retos reales de movilidad urbana. Al ofrecer financiación, mentoría y pruebas directas en entornos urbanos, facilitamos que ideas de alto impacto se conviertan en mejoras reales en la vida urbana"-

EIT Urban Mobility lanzará la convocatoria abierta a mediados de enero de 2026 para que startups y pymes europeas propongan soluciones a los retos de los municipios. Los desafíos específicos de movilidad de cada ayuntamiento se explicarán en detalle durante las jornadas informativas de la convocatoria, que tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de enero de 2026, para ayudar a las pymes y startups a preparar sus propuestas.

La convocatoria invita a startups y pymes a proponer soluciones innovadoras y de alto impacto para abordar estos desafíos. Las propuestas ganadoras reciben financiación (60.000 euros) para desarrollar y pilotar su solución durante los seis meses del proyecto en la

ciudad correspondiente.

El reto de Arteixo

En Arteixo, el reto busca identificar y priorizar ubicaciones óptimas para la recarga de flotas públicas y municipales empleando datos abiertos.

El Concello explica que la movilidad en el municipio se registran 65.000 desplazamientos diarios hacia A Coruña, con actividad intensa en Sabón y Morás. Aquí, aunque el uso del autobús y del sistema de bicicleta compartida está creciendo, las flotas siguen siendo casi por completo de combustión, con escasas excepciones como una parte del transporte municipal que tiene varios autobuses eléctricos. Los puntos de recarga son escasos y descoordinados, lo que limita la electrificación. El municipio busca ahora un análisis basado en datos que permita mapear necesidades, priorizar ubicaciones y planificar una red integrada de recarga inteligente.