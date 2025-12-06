La IA y su futuro verde en la Cátedra UDC-Inditex: "Al explicar su alto consumo a la gente le importa"

La Inteligencia Artificial (IA), de uso cada vez más cotidiano y global en variedad de ámbitos y disciplinas, afronta numerosos retos. Uno de ellos, quizá del que menos consciente es la población en general, tiene que ver con el impacto energético que conlleva la aplicación de soluciones de IA.

"Estamos preocupados por el consumo de la nevera o de nuestro móvil, pero de una aplicación de IA descargada gratis en el móvil no nos damos cuenta", usa como ejemplo la doctora en Informática por la Universidade da Coruña (UDC) Verónica Bolón, Premio Nacional de Investigación en 2024 por sus trabajos sobre IA y sostenibilidad.

La comunidad investigadora lleva años abordando el desarrollo de algoritmos verdes, es decir, los pasos o instrucciones informáticas diseñados y construidos de forma más eficiente, con el consumo de menos energía. De ello versó la semana pasada el I Simposio en Inteligencia Artificial Verde, impulsado por la Cátedra Inditex-UDC en Algoritmos Verdes, cuya directora es Bolón.

Con un enfoque multidisciplinar y cooperativo, ponencias de expertos y presentación de trabajos de distintas universidades de manera oral o con posters, el simposio defendió la actividad investigadora en algoritmos de menos consumo y la voluntad e interés de las empresas por su aplicación para optimizar procesos y resolver problemas de sostenibilidad.

"Entiendo que la población general no tenga por qué ser consciente del alto consumo energético de la IA si nadie se lo explica", admite Bolón. Sin embargo, añade, "no podemos pensar que tenemos delante un futuro negro". "Reducir consumo de energía es reducir costes económicos, pero hay que hacer inversión de tiempo en probar esos algoritmos, como se está haciendo en el entorno académico".

La investigadora Verónica Bolón, directora de la Cátedra UDC-Inditex en Algoritmos Verdes, durante el simposio.

La investigadora del Citic de la UDC Amparo Alonso expuso en el simposio dos enfoques sostenibles para que la IA contribuya directamente a la sostenibilidad social y ambiental, mediante una visión integrada de confianza ciudadana, comunicación institucional e influencia social, repasa Bolón.

La ponencia de Ricardo Vinuesa, profesor e investigador del Artificial Intelligence Group de la Universidad de Michigan, se centró en la relevancia de la IA en la consecución de los desafíos de desarrollo sostenible de la Unesco. "Para unos objetivos la IA es buena, para otros mala, y para otros buena y mala. Pero en la balanza la IA es un agente positivo", resume la directora de la cátedra.

Concienciación

Cuestiones relativas a la regulación de la IA y por qué no figura la sostenibilidad en los reglamentos de IA que existen en la actualidad fue otro tema tratado, así como el Programa Nacional de Algoritmos Verdes, "con muchas acciones pero desconocido para la mayoría de la gente".

Verónica Bolón destaca que "muchas empresas", no solo del ámbito tecnológico, fomentan la investigación y el consumo responsable de energía. La directora de la Cátedra UDC-Inditex en Algoritmos Verdes apuesta por mantener las investigaciones activas e impulsar la concienciación con charlas, conferencias y eventos.

"Me parece muy enriquecedor que al terminar una actividad alguien nos diga que no sabía lo que le estamos contando y que a partir de ahora va a preocuparse por ello. Cuando lo explicas, a la gente le importa, se sorprende, y dice que intentará ser más responsable en el consumo energético".

La aplicación de los resultados de las investigaciones "dependerá" del ámbito de estudio: en unos tendrá impacto inmediato, como al optimizar la eficiencia energética en edificios; en otros la reducción del consumo de energía con algoritmos verdes no permite visibilizar aún la solución a problemas reales, sino más adelante.

Este primer simposio, celebrado en el Citic, congregó a más de 200 personas, entre investigadores, especialistas y responsables de empresas e instituciones. "Últimamente estamos saturados de eventos de IA, pero este ha superado las expectativas con muy buena acogida y por la calidad de los ponentes", concluye Bolón.