A Coruña acogerá en febrero la tercera cumbre sobre el uso responsable de la IA en el ámbito militar

La ciudad de A Coruña será el próximo febrero el epicentro internacional del debate sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito militar, al acoger la tercera edición de la cumbre REAIM (Responsible Artificial Intelligence in the Military domain).

Que la cita tenga lugar en nuestra ciudad no es casualidad. Desde que A Coruña se convirtió en sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), se ha convertido en todo un referente a nivel mundial en cuanto a IA.

El evento, que se celebrará los días 4 y 5 de febrero de 2026, reunirá a ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, así como a representantes de organizaciones internacionales, sector industrial, academia y sociedad civil, con el objetivo de avanzar hacia medidas reales y aplicables que garanticen un uso seguro y ético de la IA en defensa.

Según informó la alcaldesa, Inés Rey, en su cuenta de Instagram, A Coruña coge el relevo de La Haya y Seúl como ciudad anfitriona de este foro mundial, reforzando su posición como referente en innovación y tecnología.

La cita se organiza en colaboración con los Ministerios de Exteriores y Defensa de España, la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y los gobiernos de Países Bajos y la República de Corea.

"En un contexto global en el que la IA ya forma parte de la realidad militar, A Coruña será punto de encuentro para continuar definiendo principios comunes y construir consensos internacionales en torno a esta tecnología clave", señaló la regidora.

Un proceso internacional consolidado

La cumbre REAIM, considerada el principal foro internacional sobre IA militar responsable, promueve el intercambio de ideas entre gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, el sector industrial, universidades y sociedad civil.

Desde la primera edición celebrada en La Haya en febrero de 2023, y tras la segunda en Seúl, se han producido avances significativos en el desarrollo de directrices y principios nacionales para el uso de la IA en defensa.

España, como anfitriona de esta tercera edición, trabajará sobre los logros alcanzados en los anteriores encuentros, reflejados en documentos como el Call to Action y el Blueprint for Action, con el objetivo de avanzar hacia medidas concretas y progresivas que hagan operativos los principios del uso responsable de la IA en el ámbito militar.

Colaboración institucional y expectativas

La organización de la cumbre cuenta también con la colaboración del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de AESIA, y se invita a los participantes a proponer actividades relacionadas con el evento hasta el 14 de diciembre.

La cita en A Coruña no solo proyectará internacionalmente a la ciudad, sino que servirá para consolidar acuerdos y principios que aseguren que la inteligencia artificial se utilice de manera ética y segura en un entorno tan sensible como el militar, contribuyendo al fortalecimiento de la gobernanza global de esta tecnología emergente.