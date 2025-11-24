ITG absorbe EnergyLab y se convierte en el mayor centro tecnológico de Galicia

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) ha dado un paso estratégico al absorber a EnergyLab, consolidándose como el mayor centro tecnológico de Galicia en digitalización e inteligencia energética y reforzando su liderazgo en innovación tecnológica y transición hacia la descarbonización.

Esta fusión permite al centro abordar proyectos multidisciplinares más ambiciosos en áreas clave de la transición energética, aumentando la competitividad del tejido empresarial gallego y nacional.

La integración se ha realizado garantizando la continuidad de todas las actividades de EnergyLab, así como la preservación de su equipo humano, su conocimiento técnico y su red de colaboradores y proyectos estratégicos.

Con ello, ITG inicia un nuevo escenario de crecimiento, incorporando a su plantilla 33 profesionales adicionales, alcanzando un total de 250 empleados y operando desde sus sedes de A Coruña y Vigo.

"La fusión de EnergyLab en ITG, realizada desde el respeto a su trayectoria y talento profesional, permitirá multiplicar nuestro impacto en el ámbito de la energía sostenible y la innovación tecnológica. Galicia cuenta ahora con un centro más fuerte, más competitivo y con mayor capacidad de generar soluciones de futuro", destacó Carlos Calvo Orosa, director general de ITG.

El nuevo ITG

El nuevo ITG combina su experiencia en digitalización, redes energéticas inteligentes, movilidad aérea autónoma, agua digital e industria 4.0 con el conocimiento de EnergyLab en economía circular, descarbonización y procesos de producción y usos de gases renovables como hidrógeno, biogás, biometano, metanol y syngas.

Entre los ejemplos prácticos de esta colaboración destaca el biometano generado en la EDAR Bens de A Coruña a partir de aguas residuales urbanas e industriales, que se inyecta a la red de gas natural desde 2021, así como la producción de energía y biocombustibles a partir de residuos en granjas avícolas, en pruebas con resultados prometedores.

La absorción también refuerza la capacidad de investigación y acceso a fondos europeos de I+D+i, aumentando la participación del centro en programas nacionales e internacionales y potenciando la atracción y retención de talento altamente cualificado. Además, la transferencia tecnológica al tejido empresarial se ve reforzada, posicionando a Galicia como referente en transición energética y sostenibilidad, en línea con las políticas europeas de innovación verde y digitalización industrial.

En el marco de esta fusión, Finsa, Inditex y Naturgy se han incorporado al patronato de ITG, uniéndose a compañías e instituciones ya presentes como los Colegios Oficiales de Ingenieros y Arquitectos de Galicia, la Confederación de Empresarios, las universidades gallegas y la Xunta de Galicia.