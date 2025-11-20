Radiografía y futuro de la empresa gallega: ERLAC e Igape presentan tres informes clave

ERLAC e Igape organizan un encuentro abierto y gratuito en A Coruña para presentar tres estudios que analizan la posición, retos y oportunidades del tejido empresarial gallego en plena aceleración tecnológica

Con la presentación de tres estudios plenamente actualizados, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (ERLAC) y el IGAPE proponen una jornada para arrojar luz sobre las potencialidades y desafíos de las empresas gallegas en la actual vorágine de aceleración tecnológica. Asuntos como el posicionamiento real de nuestro tejido económico, el peso de las mejoras organizativas, las ventajas de la implementación de certificaciones o los nuevos modelos de internacionalización centrarán el encuentro, que se celebra el próximo martes 25, a las 9:30 de la mañana, en las instalaciones de Nordés Club Empresarial.

La inscripción, sin coste, puede realizarse a través de este link.

Los tres informes, que se presentarán en un acto dinámico y participativo, han sido elaborados ad hoc para proyectar un mapa de situación y oportunidades, desde el cual proyectar acciones concretas para el fortalecimiento de las empresas, de acuerdo con los objetivos del Igape. teniendo en cuenta factores como su sector, tamaño y ventanas de crecimiento. La coordinación de estos análisis ha corrido a cargo de tres profesionales de diferentes sectores: Marcos Ramos, gerente de Personal de ABANCA, José María Rivas, CEO de RMCI Ingeniería, y Carlos Sánchez-Tembleque, ex director del servicio de Estudios del Banco Pastor. Todos ellos son, además, docentes en el centro universitario ERLAC.

En el informe de Sánchez-Tembleque se identificarán y analizarán las tendencias emergentes que, como la digitalización y, en particular, la Inteligencia Artificial, están incidiendo en el mercado laboral. Ante la perspectiva cierta de que esta influencia irá en acelerado aumento, el economista propondrá unas conclusiones que, avanza, "son optimistas". "Estamos en A Coruña, quinta área metropolitana de todo el Estado en materia de TIC y digitalización", subraya.

Por su parte, Marcos Ramos profundizará en la apuesta por la internacionalización, atendiendo a diferentes fórmulas y modelos que algunas compañías de la comunidad ya han puesto en marcha con éxito, como la internacionalización inversa. Un estudio interesante tanto para aquellas que ya han emprendido la aventura hacia el exterior como para otras que puedan despertar este interés en busca de oportunidades reales a su alcance.

En el caso del tercer estudio, José María Rivas expondrá los resultados de un análisis poliédrico en torno a los aspectos organizativos, tecnológicos y de gestión del panorama empresarial de Galicia. El responsable de RMCI Ingeniería dirigirá estos datos y conclusiones a compañías de cualquier tamaño, teniendo también muy en cuenta los retos de las pymes, con su peso preponderante en el tejido de la comunidad.

El encargado de moderar el acto será el empresario y tecnólogo José Antonio Ferreira Dapía. Está previsto que el encuentro, organizado por ERLAC y con el patrocinio de la Xunta, tenga una duración aproximada de una hora.