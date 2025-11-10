La minería, pilar estratégico para la innovación tecnológica: “Galicia tiene mucho que aportar"

La Cámara Oficial Mineira de Galicia celebró este lunes el encuentro “A pegada galega na transformación dixital”, con la participación de Ignasi Belda, director de la AESIA; Verónica Bolón, investigadora del CITIC y directora de la Cátedra INDITEX-UDC sobre Inteligencia Artificial en algoritmos verdes; y Cora Vinagre, Innovation Manager del FSAS International Quantum Center de Fujitsu

La Cámara Oficial Minera de Galicia (COMG) celebró este lunes el encuentro “A pegada galega na transformación dixital”, una cita que formó parte de los actos por su centenario y que reunió en A Coruña a voces destacadas del ámbito tecnológico, científico y empresarial.

El foro, moderado por el director de Quincemil, Pablo Grandío, contó con la participación de Ignasi Belda, director de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA); Verónica Bolón, investigadora del CITIC y directora de la Cátedra INDITEX-UDC sobre Inteligencia Artificial en algoritmos verdes; y Cora Vinagre, Innovation Manager del FSAS International Quantum Center de Fujitsu.

Durante la apertura, la presidenta de la Cámara, Cecilia Trancón, reivindicó el papel estratégico de la minería como motor de innovación y sostenibilidad. “Vivimos una transformación profunda que depende de materias primas críticas, porque sin minería no hay datos, no hay chips, no hay energías limpias”, subrayó.

Trancón destacó también el potencial gallego:“Galicia tiene mucho que aportar: recursos geológicos, experiencia industrial y una nueva generación de profesionales comprometidos con una minería moderna, responsable y digital”.

Uno de los temas centrales fue la relación entre la inteligencia artificial y los minerales críticos. Cora Vinagre (Fujitsu) recordó que “la aceleración de la IA depende directamente de estos materiales” y apuntó que Galicia puede ir más allá de la extracción: “La oportunidad está en aportar valor añadido: exploración basada en datos, reciclaje avanzado y certificación digital de trazabilidad”. Además, advirtió que la computación cuántica no es una tecnología más, sino “un imperativo estratégico”:

Por su parte, Ignasi Belda explicó que España, a través de la AESIA, codiseña desde A Coruña las políticas europeas de inteligencia artificial. “Los técnicos que trabajan en la ciudad participan en una veintena de grupos de trabajo de la UE para la aplicación del Reglamento Europeo de IA”, señaló.

Belda defendió que la innovación y la regulación son compatibles: “El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial ofrece una seguridad jurídica que otros mercados no tienen, con reglas iguales para todos”.

IA verde y talento gallego

La investigadora del CITIC Verónica Bolón cerró la jornada apostando por una inteligencia artificial más sostenible. “Galicia tiene la oportunidad de situarse a la vanguardia de la transformación digital verde, impulsando algoritmos eficientes y tecnología respetuosa con el planeta”, afirmó. “El talento y el conocimiento ya los tenemos”, añadió.

El encuentro forma parte del ciclo “Encuentros por el Centenario de la COMG”, con el que la Cámara celebra cien años de historia impulsando el desarrollo del sector minero y su conexión con la innovación tecnológica.

La entidad busca con estos foros construir espacios de diálogo sobre el pasado, presente y futuro de Galicia, poner en valor su talento y liderazgo y conectar tradición e innovación, en un momento clave para la transición digital y sostenible del territorio.