Píxel á Feira reúne en Santiago a profesionales de la industria gallega del videojuego

El primer salón gallego dedicado al videojuego, Píxel á Feira, ha celebrado su primera jornada en el Palacio de Congresos de Santiago reuniendo a cientos de personas con actividades sobre el sector de la industria gallega del videojuego.

El evento, organizado por la Deputación da Coruña, se ha convertido en un punto de encuentro para público, profesionales y creadoras y creadores, con la presentación de unos 50 proyectos gallegos y un programa que combina exposiciones, una zona interactiva, charlas, conciertos y torneos abiertos.

A lo largo del fin de semana, la feria reúne videojuegos históricos, proyectos universitarios, propuestas independientes y nuevas creaciones. Uno de los espacios más destacados es la exposición del MUVI - Museo do Videoxogo con piezas como The Wall (1986). Además, en la Zona Arcade se pueden ver máquinas originales como la Daytona USA (1993) y en el recinto hubo charlas a cargo de El Barroquista, sobre la relación entre arte y videojuegos, o un concierto de Tiaviolí Gaming además de una grabación del podcast Recuncho Gamer.

Certamen de videojuegos

Dentro de la feria se ha celebrado el I Certame de Videoxogos en Galego de la Deputación. El premio a Mellor Videoxogo fue para Numbra de DigiPen Europe-Bilbao por ser "visualmente fermoso, mecanicamente divertido, cunha ambientación distinguida e na que a narrativa e a arte van da man”.

En Mellor Apartado Artístico, el premio fue para Cartas á Lúa de Michiños Fofiños por su "carácter artesanal no visual, pola

minuciosidade en detalles como a tipografía e pola fusión de estilos entre artistas que logran que o apartado artístico potencie a súa narrativa".

Finalmente, el premio a Mellores Mecánicas fue para Basureroes: Invasion de Javs Game Studios por su "proposta de acción equilibrada, pola boa execución das mecánicas e pola sensación de xogo fluída, destacando as distintas habilidades das personaxes e o seu modo cooperativo local de ata catro xogadores".