Rueda apuesta por la colaboración público-privada para avanzar en la transformación digital de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido esta semana con los máximos representantes de Vodafone y Siemens en España a los que ha trasladado la apuesta del Ejecutivo autonómico por promover la colaboración público-privada para avanzar en la transformación digital de Galicia y ampliar los servicios a disposición de la ciudadanía y las empresas, tal y como recoge Europa Press.

Durante su reunión con el primer ejecutivo de Vodafone España, José Miguel García, Rueda le ha trasladado el interés por reforzar la presencia de la empresa en el territorio y ha agradecido la colaboración de la entidad en un proyecto para mejorar la cobertura móvil en zonas aisladas del rural.

En concreto, Xunta, Federación Galega de Municipios e Provincias y la empresa de telecomunicaciones trabajan de forma conjunta para dotar de cobertura móvil a 210 núcleos de población de 55 ayuntamientos gallegos en los que residen más de 5.200 vecinos.

Por otra parte, el titular de la Xunta se ha reunido con el nuevo consejero delegado y presidente de Siemens España, Fernando Silva, y con el responsable territorial de la empresa en Galicia, Javier Fernández, a los que ha agradecido la colaboración de la entidad a la hora de formar en competencias digitales a alumnos y profesores, apoyar iniciativas educativas como el certamen Galicia Skills o suministrar la última tecnología a la sanidad pública gallega.