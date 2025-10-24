IA y estrategia de contenidos: una conferencia online gratuita analiza cómo transformar las marcas

En un entorno saturado de información y audiencias cada vez más fragmentadas, las marcas buscan nuevas formas de conectar con su audiencia de manera relevante y sostenible. La inteligencia artificial se presenta como una aliada estratégica en este proceso, redefiniendo cómo se planifican, crean y miden los contenidos y ofreciendo oportunidades inéditas para mejorar la personalización, la eficiencia y el retorno de la inversión (ROI). Sin embargo, el verdadero reto no está solo en adoptar esta tecnología, sino en desarrollar una visión sistémica que integre creatividad, gobernanza y datos dentro de una misma estrategia.

Siguiendo estas premisas, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con MIOTI, organiza la conferencia online "Estrategia de contenidos e IA", que será impartida por el especialista en comunicación corporativa y marketing digital, Mauro Fuentes, el martes 28 de octubre, de 16:00 a 17:30 horas (hora España).

Visión de la estrategia de contenidos como motor sistémico

Durante la sesión, Fuentes propondrá un enfoque sistémico en el que la estrategia de contenidos no se conciba como un documento estático, sino como un motor de transformación interna. Abordará los principales bloqueos que impiden a las empresas avanzar - falta de gobernanza, resistencia al cambio o ausencia de métricas claras - y mostrará cómo superarlos mediante la integración de herramientas de IA a lo largo de todo el ciclo: planificación, creación, distribución, análisis y optimización.

Además, compartirá ejemplos prácticos sobre cómo estructurar equipos, definir territorios de marca coherentes y estimar el ROI real de una estrategia de contenidos con el apoyo de la automatización y la personalización avanzada.

Cambio de mentalidad como paso clave

Más allá de las herramientas, Fuentes destacará la importancia de cambiar la mentalidad organizativa hacia modelos más colaborativos, medibles y centrados en el propósito. Según su visión, la IA no reemplaza a la creatividad humana, sino que amplifica su alcance, permitiendo diseñar experiencias más relevantes y consistentes en todos los puntos de contacto con el público.

Con más de 15 años de experiencia, Mauro Fuentes ha liderado proyectos de comunicación y marketing digital para marcas globales como Netflix, Iberia o Pfizer, y es una de las voces más reconocidas en el ámbito de la innovación digital y la estrategia de contenidos. Actualmente ocupa el cargo de Content and Social Growth Director en GMK, donde lidera la estrategia de contenidos y redes sociales de las agencias Casanova Agency y Milkyway. Además, es profesor en el máster de marketing digital de MIOTI.

La sesión está dirigida a profesionales de comunicación, marketing digital, responsables de innovación, content managers y a todos aquellos interesados en construir un ecosistema de contenidos inteligente, coherente y orientado al crecimiento.

Compromiso con la formación de vanguardia

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la Fundación Luckia por facilitar el acceso a una formación de vanguardia que impulse las competencias digitales de los profesionales y los prepare para afrontar con éxito los desafíos de la transformación tecnológica.

La inscripción es gratuita y ya está disponible en la web oficial de la Fundación Luckia.