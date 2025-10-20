Un videojuego gallego, elegido el mejor proyecto estudiantil del BCN Game Fest

El videojuego gallego Renegade Jammer ha sido galardonado con el premio a Mejor Juego Académico en el BCN Game Fest. El proyecto nació como parte de un trabajo de fin de máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogo de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF).

El alumnado egresado de la Universidade da Coruña ha compartido el galardón con estudiantes de la Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) de la Universitat de Barcelona (UB), con el título Fragments of the Abyss. El arte, el nivel de los acabados, el diseño de niveles, las mecánicas, la innovación, el sonido y música, además del game feel, fueron algunos de los aspectos valorados por el jurado.

Andrea Alonso, Álvaro Martos, David Muradás, Gael Alberto Quintela, Andrea Salgado y Manuel Sanjurjo son los autores de este videojuego obra del estudio Team Kaulu. El Renegade Jammer es un juego de plataformas 3D en el que la protagonista y sus compañeros tienen que irrumpir en las instalaciones de una compañía dedicada al estudio de mutaciones genéticas con fines poco éticos.

Anteriormente, este videojuego se hizo con el Premio a Mejor Juego Indie en el Lérez Up de Pontevedra. También pasaron por la ExpOtaku celebrada en ExpoCoruña en noviembre del 2024.