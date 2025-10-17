Ecosistemas digitales y experiencia del cliente: una conferencia online gratuita explora las claves

En un entorno en el que los usuarios interactúan en tiempo real y los datos impulsan cada decisión, las empresas se enfrentan al reto de evolucionar sus modelos de negocio. Las plataformas digitales y los ecosistemas conectados han transformado por completo la manera en que los sectores - incluso los más analógicos - crean valor, exigiendo un cambio de mentalidad hacia la colaboración, la agilidad y la experiencia de cliente.

Entendiendo esta realidad, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con ISDI Digital Business School, organiza el próximo jueves 23 de octubre a las 16:00 horas (hora España) la conferencia online "Plataformas digitales & Ecosistemas", que será impartida por Alberto Salviejo, experto en transformación digital, liderazgo y tecnología aplicada a negocio.

Diseño de soluciones digitales

Durante la sesión, Salviejo abordará cómo las organizaciones pueden adaptarse a un entorno digital en constante cambio, priorizando la experiencia del cliente por encima de los productos. En esta nueva economía conectada, comprender la base de usuarios como un organismo vivo que evoluciona permanentemente resulta clave para diseñar soluciones flexibles y relevantes.

El experto profundizará en la importancia de integrar el diseño de servicios, la tecnología y la cultura organizacional como pilares de un mismo sistema, capaz de generar valor continuo. Además, explicará cómo los procesos de prototipado y evolución de desarrollos digitales permiten experimentar, aprender y avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles y competitivos.

Oportunidades de crecimiento en el entorno digital

Más allá de la tecnología, Salviejo subrayará la necesidad de fomentar una cultura de innovación que potencie la experimentación. En un contexto donde la competencia es global y los límites sectoriales se difuminan, las empresas que logran prosperar son aquellas que aprenden rápido, se adaptan y conectan talento, datos y propósito.

A partir de su experiencia como vicepresidente de Negocio Digital, Experiencia de Cliente y Estrategia Comercial en Borealis, y como profesor colaborador de ISDI, compartirá ejemplos reales de transformación en compañías que han adoptado enfoques digitales con impacto tangible tanto en las personas como en los resultados.

¿Cómo participar?

Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. La inscripción es gratuita y puede realizarse aquí.

Esta propuesta refleja la apuesta de Fundación Luckia por ofrecer formación gratuita, actualizada y orientada a la acción, promoviendo el desarrollo de capacidades clave para que directivos, profesionales y emprendedores puedan anticipar cambios y afrontar los desafíos de la era digital.