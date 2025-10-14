Arteixo (A Coruña) formaliza la cesión de una parcela al Cetim en el polígono de Morás

El Concello de Arteixo acaba de formalizar el otorgamiento de una concesión administrativa de una parcela destinada a equipamientos en el polígono de Morás a favor de la Fundación Cetim. El objetivo de la medida es que este centro tecnológico, que el Gobierno local de Culleredo quería que se instalase en La Cros, desarrolle proyectos de innovación y economía circular.

La parcela, situada en la Rúa Pedra Ácima del polígono de Morás y con una superficie de 6.591 metros cuadrados, estará cedida durante 50 años para poner en marcha un centro tecnológico que trabaje en colaboración con diferentes empresas y con el concello en acciones de formación, sensibilización, programas de mentorización y transferencia de conocimiento.

El ayuntamiento señala que este nuevo espacio también desarrollará actividades de concienciación ambiental en colaboración con el municipio, especialmente dirigidas a mejorar el sistema de recogida de residuos y el tratamiento de aguas, así como a potenciar las actividades que ya se realizan en el Espacio Municipal Ecolóxico que el concello tiene en Monticaño (Pastoriza).

El Cetim se convierte así en un partner tecnológico del ayuntamiento de Arteixo que creará valor a través de la investigación en procesos tecnológicos, ofreciendo soluciones transversales aplicables a todos los sectores: desarrollo de nuevos procesos de aprovechamiento de biomasa forestal y agrícola; tecnologías para la valorización de residuos; o un mejor tratamiento del agua.

Arteixo y el Cetim, indica el ayuntamiento en un comunicado, se alían en la consecución del reto de lograr la transición hacia una economía circular: "Un objetivo que únicamente será posible a través de la colaboración, participación e implicación de toda la sociedad, no solo de las administraciones públicas sino también de todos los sectores económicos (fabricación, producción, distribución y gestión de residuos), que han de incorporar la investigación y la innovación como elementos clave para la consecución de los objetivos propuestos".