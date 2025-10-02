Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "Las nuevas tecnologías permiten anticipar necesidades sociales"

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, en el 'Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia' Óscar Companioni

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha intervenido esta mañana en el arranque del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, en la sede del Centro Tecnológico ITG, en el edificio de la Fundación Barrié de Los Cantones, que Quincemil y el Centro Tecnológico ITG organizan este jueves 2 de octubre.

En una mañana en la que se repasará el liderazgo de Galicia en nuevas industrias innovadoras como la Inteligencia Artificial o la biotecnología, Inés Rey se ha adelantado para afirmar que vivimos en un momento de transformación, en un momento clave de la historia.

A Coruña, a la vanguardia en innovación y nuevas tecnologías

En primer lugar, la alcaldesa de A Coruña ha subrayado que el Gobierno municipal comparte el objetivo que inspira este foro: situarse a la vanguardia en innovación y nuevas tecnologías. Asimismo, ha defendido que estas herramientas ofrecen la oportunidad de ser más ágiles, eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Inés Rey, convencida de que la Inteligencia Artificial aporta importantes beneficios, ha dicho que estas nuevas tecnologías también permiten automatizar trámites y anticipar necesidades sociales.

La tecnología se aplica en otros ámbitos, como las políticas de movilidad, en las que A Coruña es referente a nivel nacional gracias a iniciativas como el servicio de BiciCoruña, que incorpora una aplicación con algoritmos, o Cimbob, que permite seguir en tiempo real el tráfico.

En esta línea, Inés Rey ha recordado que A Coruña fue la primera ciudad gallega en acoger una facultad de Informática.

Ha subrayado, además, que se trata de "una ciudad que crece en infraestructuras", sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), y que en los próximos años pondrá en marcha un proyecto europeo de inteligencia artificial verde como motor de transformación ética.

"En esta segunda gran modernización de la ciudad, apostamos por las tecnologías de la información y la comunicación, es una herramienta de primer nivel para A Coruña", ha concluido la alcaldesa Inés Rey.

Así será el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia en A Coruña este jueves 2 de octubre

La sede del Centro Tecnológico ITG, en el edificio de la Fundación Barrié, en plenos Cantones, acoge este jueves 2 de octubre la primera edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia.

A lo largo de esta mañana, y con una extensa pausa para café y realizar networking, tendrán lugar siete charlas de aproximadamente 20-25 minutos sobre tecnologías disruptivas que se están desarrollando y creando en Galicia.

Expertos en Inteligencia Artificial, computación cuántica y biomedicina repasarán el liderazgo de Galicia en estas nuevas industrias innovadoras. El programa se completará con debates sobre ciberseguridad, industria de defensa y biotecnología.

La asistencia del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia es completamente gratuita, con capacidad para alrededor de 400 personas. Para reservar tu entrada puedes acceder a Eventbrite y obtenerla, o bien escribir a eventos@quincemil.com.