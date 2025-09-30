El potencial de Galicia en Biotecnología, a examen en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia de A Coruña
El presidente del clúster Bioga, José Vilariño, estará presente en el Foro CTV para hablarnos del liderazgo de Galicia en este sector emergente
¿Qué se podrá conseguir algún día con la Biotecnología? El momento en el que esta forma de investigar revolucione ámbitos de la vida como la salud o la alimentación está cada vez más cerca, y Galicia está extraordinariamente bien posicionada en este sector emergente. Esta tecnología de vanguardia también se tratará en el Foro CTV que se celebra en A Coruña este jueves 2 de octubre.
La última charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG, al que puedes apuntarte siguiendo este enlace, tratará sobre Biotecnología.
La charla tendrá lugar a alrededor de las 13:20 horas y contaremos con la presencia de José Vilariño, presidente del clúster Bioga, dedicado a la materia en Galicia. La charla estará moderada por Gabriela González, directora de comunicación y sostenibilidad de Vegalsa-Eroski.
El foro tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.
Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica
El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.
El Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia se celebra el jueves, 2 de octubre, de 9:30 a 14:00 horas.
Además, los que no puedan acudir podrán ver la grabación de las charlas posteriormente en el canal de YouTube de Quincemil.
- 9:30: Inauguración institucional con Carlos Calvo, director del Centro Tecnológico ITG, Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia e Inés Rey, alcaldesa de A Coruña
- 9:55: Inteligencia Artificial responsable
- 12:25: Medicina y tecnología
- 10:45: Tecnologías cuánticas
- 11:15: Los nuevos retos de la ciberseguridad
- 11:40: Pausa networking
- 12:20: Inteligencia Artificial disruptiva
- 12:50: La industria de defensa en Galicia
- 13:20: Biotecnología
- 13:40: Clausura institucional con Pablo Grandío, director de Quincemil y Carmen Cotelo, directora de AGAIN