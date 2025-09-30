El potencial de Galicia en Biotecnología, a examen en el Foro Ciencia y Tecnología de Vanguardia de A Coruña

¿Qué se podrá conseguir algún día con la Biotecnología? El momento en el que esta forma de investigar revolucione ámbitos de la vida como la salud o la alimentación está cada vez más cerca, y Galicia está extraordinariamente bien posicionada en este sector emergente. Esta tecnología de vanguardia también se tratará en el Foro CTV que se celebra en A Coruña este jueves 2 de octubre.

La última charla del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia organizado por Quincemil y el Centro Tecnológico ITG tratará sobre Biotecnología.

La charla tendrá lugar a alrededor de las 13:20 horas y contaremos con la presencia de José Vilariño, presidente del clúster Bioga, dedicado a la materia en Galicia. La charla estará moderada por Gabriela González, directora de comunicación y sostenibilidad de Vegalsa-Eroski.

El foro tendrá lugar el jueves 2 de octubre de 9:30 a 14:00 horas en el auditorio de la sede del Centro Tecnológico ITG, en la Fundación Barrié, en plenos Cantones de A Coruña. La entrada es completamente gratuita y puede reservarse siguiendo este enlace.

Un foro sobre ciencia e innovación tecnológica

El Foro CTV no va sobre los coruñeses de toda la vida, sino sobre Ciencia y Tecnología de Vanguardia. A lo largo de siete ágiles charlas de 20 a 30 minutos de duración, debatiremos sobre siete ámbitos que combinan ciencia, tecnología e innovación y en los que Galicia tiene mucho que decir.

