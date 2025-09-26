La IA al servicio de la sostenibilidad: una conferencia online gratuita ofrece las claves

El próximo martes 30 de septiembre, a las 16:00 horas, el Campus Fundación Luckia, en colaboración con MIOTI Tech & Business School, celebrará la conferencia online "Transformación digital: IA y sostenibilidad", una cita abierta al público que busca mostrar cómo la inteligencia artificial puede integrarse en los planes de transformación digital para impulsar la sostenibilidad.

En un contexto en el que la digitalización y la sostenibilidad marcan la agenda de empresas, instituciones y ciudadanos, la sesión pretende ofrecer claves para diseñar planes digitales avanzados que generen un impacto positivo en los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) y mejoren la competitividad.

La conferencia abordará cuestiones como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, económico y social), y los avances en transformación digital basados en IA. Se explorará también su impacto en clientes y ciudadanos, en la atracción de talento, la eficiencia interna o las operaciones vinculadas a la sostenibilidad ambiental. Además, se analizarán los retos de la Agenda 2030, con especial atención a la movilidad, la energía, la gestión de residuos y la edificación sostenible.

El ponente encargado de conducir esta sesión será José Antonio Ondiviela, director del Citizen-Centric Intelligent Cities Research Institute de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid). Ondiviela ha desarrollado una extensa trayectoria vinculada a la innovación urbana y la digitalización. Fue asesor de Ciudades y Regiones (Public Sector Government Industry Advisor for Cities & Regions) en Microsoft durante casi tres décadas, y actualmente colabora como Strategy Senior Advisor en el Ayuntamiento de Zaragoza.

¿Cómo participar?

Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. La inscripción es gratuita y puede realizarse aquí.

Con esta iniciativa, Fundación Luckia busca acercar a profesionales y organizaciones las tendencias que están redefiniendo el futuro, ofreciendo herramientas y conocimiento para afrontar los retos de la digitalización con una mirada sostenible.