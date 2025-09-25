Nazca Capital entra en Lãberit, grupo del que forma parte la tecnológica coruñesa duacode

La tecnológica Lãberit, grupo del que forma parte la coruñesa duacode, ha anunciado la entrada del fondo Nazca Capital en su accionariado. A través de Nazca Small Cap II, la gestora ha adquirido una participación minoritaria que permitirá a la compañía reforzar su plan de crecimiento y abordar nuevas adquisiciones estratégicas en España y en el extranjero.

"La operación, dotada con 10 millones de euros destinados a la adquisición de compañías, consolida a Lãberit entre las 20 principales tecnológicas del país", destaca la compañía en nota de prensa, al tiempo que le abre nuevas oportunidades en la zona norte, donde duacode es ya un referente en experiencia de usuario y diseño de interfaces.

Pese a la entrada del fondo, la dirección y mayoría accionarial seguirán en manos de los socios fundadores, que continúan implicados en la gestión diaria. "La entrada de Nazca en Lãberit significa disponer de un respaldo adicional en nuestro camino de crecimiento. Su llegada multiplica nuestras opciones de futuro", explica Álvaro Enríquez, director territorial norte de la compañía.

Con casi dos décadas de trayectoria, Lãberit desarrolla proyectos en más de 25 países y colabora con gigantes como Microsoft e IBM. Su actividad abarca inteligencia artificial, analítica de datos, software hospitalario, soluciones de gestión empresarial, desarrollo a medida y servicios cloud. En 2025 prevé superar los 70 millones de euros de facturación, manteniendo un crecimiento a doble dígito.

Además del capital, la incorporación de Nazca aporta experiencia. Se suma al consejo de administración Javier Martín, ex CEO de Tecnocom, reforzando el perfil directivo del grupo. "Teníamos que decidir si era el momento de pisar más el acelerador y, sí, era el momento", resume el CEO de Lãberit, Carlos Pujadas.

Más allá de la inversión, la llegada de Nazca se interpreta como un voto de confianza al modelo de Lãberit, que apuesta por las personas, el talento y la innovación. Con duacode como socio en Galicia, el grupo consolida su vocación de crecer desde lo local hacia lo global y afianza su papel como aliado tecnológico de referencia para empresas y administraciones en su transformación digital.