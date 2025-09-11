A Coruña acoge hoy una charla sobre cómo conseguir un empleo en el sector tecnológico

La sede de Hack A Boss en la calle Nicaragua acoge este evento en el que se hablará de los perfiles que más van a brillar en los próximos años

La formación en programación ya no basta: comprender hacia dónde se dirige el mercado laboral es la clave para triunfar en el sector tecnológico. Con esa premisa, Hack A Boss, en colaboración con NTT DATA, organiza esta tarde en sus oficinas de Rúa Nicaragua una charla esencial bajo el título “Más allá del código: cómo ser empleable en el sector tech”.

El evento, gratuito y con aforo limitado a 30 personas, arranca a las 18:30 h, y se plantea como una oportunidad para conectar con líderes del sector y conocer las tendencias clave de contratación para 2025 y 2026, incluyendo los perfiles con mayor demanda —como los desarrolladores Java backend—, y los lenguajes que liderarán sectores como banca, telecomunicaciones y administración pública.

Para apuntarse a la charla hay que visitar esta página web.

La charla estará moderada por Pablo Rodríguez González, CEO de Hack A Boss. A su lado, como invitado especial, estará Ricardo Romaní Trillo,Gerente responsable de Tecnología en Galicia y Asturias. NTT DATA.

El evento también incluirá:

Bienvenida e inspiración con figuras del sector tecnológico.

Un panel sobre mercado laboral : cómo y dónde se contratará en los próximos años.

Una sección titulada Tech 2026 , centrada en formación, empleabilidad y los lenguajes del futuro.

Ronda de preguntas y respuestas (Q&A) .

Y, al final, networking acompañado de picoteo para favorecer conexiones e impulsar oportunidades serias en tech.

Una convocatoria clara para quienes quieran destacar en un ecosistema laboral cada vez más competitivo. Y recuerda: la charla es presencial, hoy martes 11 de septiembre, en la sede de Hack A Boss. Así que si estás buscando dar un impulso real a tu proyección profesional en tecnología, esta tarde puede ser un punto de inflexión.