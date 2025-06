Una relación ética entre la IA y la humanidad: una masterclass gratuita analizará cómo conseguirlo

"Del algoritmo al equipo: integrar la IA con ética" es el título de la próxima masterclass online gratuita organizada por el Campus Fundación Luckia, que se celebrará el miércoles 18 de junio de 16:00 a 17:30 horas.

La sesión, a cargo de Nathalie Nahai, experta internacional en tecnología, psicología y cultura digital. Ha colaborado con empresas como Google, Accenture, Unilever o Harvard Business Review. Además, es autora de los libros Business Unusual y Webs of Influence y presentadora del pódcast In Conversation with Nathalie Nahai. Para apuntarte solo tienes que seguir el siguiente enlace.

La experta propondrá una reflexión imprescindible sobre cómo construir una relación equilibrada entre la inteligencia artificial y nuestras capacidades humanas, en un momento en el que la automatización avanza a gran velocidad y plantea desafíos de fondo para nuestras organizaciones y vínculos sociales.

En este contexto, Nahai defiende que mantener la confianza, la conexión y la inteligencia emocional se ha convertido en un reto urgente. Según ella, lo que marcará la diferencia, más allá de la eficiencia técnica, será nuestra habilidad para integrar la IA desde un enfoque ético, empático y consciente.

Durante la sesión, analizará los principales puntos débiles de las actuales estrategias de IA, especialmente aquellas que pueden afectar negativamente a la creatividad, la ética, la cohesión de los equipos o la confianza de los stakeholders. Aprender a detectar estas debilidades y a mitigarlas será clave para construir un futuro tecnológicamente avanzado, pero también profundamente humano.

¿Cómo participar?

Para asistir a esta conferencia online es necesario apuntarse en la web de Fundación Luckia. El acceso es gratuito.

Esta actividad refleja el compromiso de Fundación Luckia con un modelo de transformación digital responsable, basado en la integración de la tecnología con principios éticos, una visión humanista y una orientación al propósito.