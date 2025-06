Fina Paulos, ponente en Maker Faire Galicia: "No existe IA si no hay razonamiento previo"

La Inteligencia Artificial (IA) es una realidad que ha llegado para quedarse y que cada vez está presente en diferentes ámbitos. Desde el sanitario al empresarial, la industria o la educación, cada vez son más los sectores que apuestan por esta herramienta. La docente coruñesa Fina Paulos Lareo es una de las profesoras que ha apostado en los últimos tiempos por introducir en sus clases nuevos enfoques pedagógicos, especialmente en el campo de la IA.

Esta profesora de enseñanza secundaria en la especialidad de Informática del IES Maximino Romero de Lema de Baio, en Zas (A Coruña), coordina proyectos que emplean IA y que fomentan valores para mejorar la vida de las personas con diversidad funcional.

Paulos, premiada el pasado mes de marzo como la segunda mejor docente de España en los Premios Educa Abanca, participa el próximo sábado en la primera jornada de Maker Faire Galicia, centrada en el emprendimiento y la innovación social. Junto a Óscar Rey Calo, profesor de Informática en el mismo centro, impartirá la ponencia "La aplicación práctica de la IA en la educación: llevar la inteligencia artificial al aula… y a la sociedad". Será a las 11:30 horas en Área Central y el acceso será gratuito.

¿Cómo y cuándo surgió su interés por la IA?

En el curso 2023/2024, en el IES Maximino Romero de Lema en Baio ofertamos la asignatura de "Inteligencia Artificial para a sociedade" de 4º de ESO y decidí impartirla, lo que me supuso empezar a investigar y formarme en IA. Poco a poco, fui descubriendo herramientas con opciones nuevas para implantar en el aula, pero no sólo en esa asignatura, sino también a nivel personal y profesional.

¿Cómo ha sido su empleo en el aula?

Le saco mucho partido como apoyo al refuerzo educativo del alumnado y para crear materiales educativos. Tenemos herramientas muy interesantes y útiles que nos facilitan el proceso de evaluación, permitiéndonos crear rúbricas, listas de cotejo, cuestionarios alimentados con nuestro conocimiento, preguntas adaptadas a las capacidades concretas de cada alumno. Por otra parte, formo a otros docentes para un uso ético y responsable de la IA en el aula.

¿Qué papel considera que debe tener la inteligencia artificial en la educación de los jóvenes?

La IA debe ser una aliada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero debemos escapar de la idea de "copiar y pegar" que muchas veces nos encontramos por parte de usuarios de IA generativa. No existe inteligencia artificial si no hay razonamiento natural previo y la validación posterior de los datos.

Es necesario que el alumnado utilice la IA como apoyo, refuerzo y herramienta de ampliación de conocimientos y no como un simple instrumento que los aleje del proceso educativo. ¿Es malo que el alumnado use la IA para preparar una asignatura, para reforzar aspectos donde hay carencias en lo aprendido o incluso repasar un 'Listening'? Son varios ejemplos que se me ocurren, pero podría citar muchas situaciones donde la IA tiene un gran impacto positivo.

Hay que escapar del tradicional plagio para sacar todo el provecho a las herramientas. Cualquier profesor conoce perfectamente el contexto con el que trabaja, por lo que es un error utilizar la IA para crear una redacción o realizar un trabajo, cuando el docente conoce perfectamente si ese trabajo es resultado de una IA o no.

Pero nada cambia con respecto a lo que se venía haciendo antes de la IA, que es buscar soluciones en internet, que un amigo o familiar nos ayudara a realizar un ejercicio o las tradicionales "clases particulares". La diferencia es que la IA es inmediata y económica resolviendo estas situaciones.

¿Y en la sociedad?

En el caso de la sociedad, la IA lo está revolucionando todo. Por ejemplo, vemos un impacto muy positivo en la atención a la diversidad o en la reducción de tareas repetitivas, permitiéndonos emplear ese tiempo que ganamos en las acciones que son realmente importantes. Pero es crucial que tengamos claro que siempre debe haber un profesional detrás que valide los resultados dados por la IA.

Para muchas personas la IA llega para sustituir al ser humano. ¿Qué opina al respecto?

Es seguro que como en otras revoluciones anteriores hay puestos de trabajo que desaparecerán, pero también es cierto que se crearán otros muchos, que incluso a día de hoy desconocemos. Lo que hay que tener muy claro es que aquella persona con formación en herramientas de IA va a tener más salidas profesionales que quien no la tenga.

Un médico siempre será necesario, pero será mejor profesional manejando herramientas para gestionar datos que le permitan tomar decisiones más reforzadas sobre sus pacientes. De hecho, esto ya está presente en estas profesiones. También podemos abordar esta cuestión desde otro prisma y pensar que ahora hay puestos de trabajo que no quieren ser desempeñados por humanos que podría ocupar perfectamente la IA.

Muchas veces se asocia la Inteligencia Artificial a las fake news o a las estafas, pero usted demuestra que también puede emplearse para trabajar a favor de la diversidad.

Cualquier herramienta puede ser utilizada bien o mal. Por supuesto, la IA también. Yo coordiné varios trabajos con el alumnado para el fomento de valores como igualdad de género, donación de órganos, implementación de aplicaciones para ayudar a un enfermo de Alzheimer o inclusión de usuarios con parálisis cerebral.

Todo depende de cómo abordemos su uso. Bajo mi punto de vista, es fundamental formar y educar al alumnado, familias y profesorado en un uso responsable de la IA para que saquemos todo el potencial positivo que ofrece.

¿Cómo aborda la ética de la inteligencia artificial en sus enseñanzas?

Trabajando por proyectos el uso responsable y no responsable de la IA. Por ejemplo, nada mejor que crear un 'Deep Fake' para ver el resultado que este puede tener si se utiliza con finalidades dañinas o con fines educativos. Otro aspecto trabajado en nuestros proyectos es el clonado de voz o la privacidad de los datos de personas, poniendo en una balanza los aspectos positivos y negativos de la IA.

Pero la ética no solo debe ser abordada en el uso de la IA sino en cualquier situación en la que esté presente la tecnología. Muchas veces no tenemos claras las implicaciones éticas de un mal uso del móvil o las redes sociales de las que somos usuarios. Deberíamos reflexionar más a menudo dónde acaban los datos que vamos dejando a lo largo del día desde nuestro móvil. ¿Por qué una multinacional nos ofrece productos gratuitos y cotiza en bolsa? Nada es gratis. Y la ética y la privacidad es algo crucial.

En sus clases, ¿cómo emplean sus alumnos la IA?

Como comentaba, trabajo fundamentalmente por proyectos. Hace unos días expuse en Santiago con mi compañero Óscar Rey Calo un proyecto que ayuda a personas con Alzheimer a recordar cómo usar los electrodomésticos de su vida cotidiana, mediante instrucciones claras y concisas. En este trabajo la IA tiene un papel relevante porque se utiliza para la traducción y clonado de voz.

También podríamos hablar del comunicador para personas con parálisis cerebral realizado el curso pasado o de proyectos audiovisuales contra la violencia de género, recuperación de la memoria histórica o fomento del rural. Ya vamos teniendo una experiencia con esta tecnología. En mi clase todo trabajo educativo busca una finalidad social, por lo tanto usamos la IA como servicio a la sociedad.

Después de Intelixencia artificial para a sociedade llega Inteligencia Artificial en el aula. ¿Qué nos encontramos en este libro?

Ambos libros nacen con el objetivo de ayudar a alumnado y docentes a usar de forma responsable la IA. El problema es que hay tanta demanda de formación e interés en otros ámbitos sociales que, por ejemplo, "Intelixencia Artificial para a sociedade" (Medulia Editorial) llegó a distintos colegios profesionales, fundaciones y asociaciones. Incluso, un libro en gallego como este, acabó siendo presentado en un instituto del Bierzo (León).

Esta primera publicación fue pionera, porque no había mucho publicado al respecto y creemos que está ayudando mucho a quien ya lo tiene en sus manos, ya que acercamos IA al lector de forma amena y sencilla. Estamos ya en la segunda edición y lleva seis meses en el mercado.

En cuanto a Inteligencia Artificial en el aula (Editorial Garceta), que acaba de publicarse, está más enfocado a profesorado que quiere tener un material de referencia para implantar la IA en cualquier nivel educativo. Damos formación a profesorado a través de los CFRs y del CAFI (Centros de Formación del Profesorado de la Consellería de Educación), donde recibimos sus demandas y necesidades, ante lo cual decidimos publicar este libro para ayudarles en su trabajo diario.

El próximo sábado estará junto con Óscar Rey en la Jornada de Emprendimiento e Innovación social de Maker Faire Galicia. ¿Es la primera vez que participa en la feria?

Estamos muy ilusionados por asistir a la Maker Faire Galicia. Lo haremos llevando un par de proyectos realizados con el alumnado y también impartiendo la ponencia "La aplicación práctica de la IA en la educación: llevar la inteligencia artificial al aula… y a la sociedad".

Hemos participamos en numerosos congresos, conferencias y jornadas relacionados con la IA en la educación, pero es la primera vez que participamos en esta feria, de la cual tenemos magníficas referencias.

¿Qué expectativas tiene?

A nosotros, que somos un centro pequeño del rural, nos ayuda a visibilizar el trabajo que hacemos. Somos un ejemplo de lo mucho que se puede hacer desde la educación pública gallega, trabajando, muchas veces, fuera de nuestro horario, poniendo esfuerzo y dedicación para que la educación siga creciendo. Ese es nuestro principal objetivo.