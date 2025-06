Un modelo que mejora recomendaciones digitales diseñado en A Coruña obtiene un premio nacional

Una recomendación digital más comprensible y más ecológica. Así es BRIE, un modelo innovador de recomendaciones digitales diseñado por investigadores e investigadoras del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Citic) de la Universidade da Coruña que acaba de ser reconocido con un premio nacional.

El trabajo ha obtenido el Premio a la Mejor Publicación Científica en Sistemas de Recomendación 2023-2024, concedido por la Red Española de Investigación en Sistemas de Recomendación (ELIGE-IA), que reúne a los principales expertos nacionales en este campo.

El artículo premiado, publicado en la revista Information Fusion, se titula Sustainable transparency on recommender systems: Bayesian ranking of images for explainability. Sus firmantes son los investigadores del Citic Jorge Paz Ruza, Amparo Alonso Betanzos, Bertha Guijarro Berdiñas, Brais Cancela Barizo y Carlos Eiras-Franco.

Valoraciones positivas previas

Las plataformas digitales muestran sugerencias a sus usuarios a diario según el consumo que hacen de las mismas: canciones, películas, libros, ropa, viajes... Lo hacen a través de un sistema de recomendación que analiza hábitos y gustos para anticiparse a los intereses de sus propios usuarios. Pero esas predicciones no están explicadas y los métodos computacionales que utilizan requieren grandes cantidades de energía.

El modelo BRIE desarrollado en el Citic utiliza imágenes seleccionadas de forma inteligente para ilustrar el porqué de cada recomendación. Por ejemplo, si una plataforma sugiere un producto, BRIE puede mostrar imágenes similares que el usuario haya valorado de forma positiva en el pasado, facilitando así la comprensión del sistema.

Lo más destacable de BRIE, señala el Citic, es que hace sus predicciones "con una eficiencia sin precedentes: reduce el tamaño del modelo en un 98 % y las emisiones de CO2 asociadas al entrenamiento en un 75 %, sin perder precisión ni rendimiento".

El modelo ha sido validado con éxito en seis conjuntos de datos reales y supera el rendimiento de los sistemas actuales más avanzados.

El modelo del Citic ha sido reconocido por la Red Española de Investigación en Sistemas de Recomendación (ELIGE-IA), que reúne a los principales grupos científicos del país en esta área. Cada año otorga el premio a la mejor publicación científica en el campo, valorando la innovación, el impacto social y la calidad de los trabajos presentados. En esta edición, el comité seleccionó el trabajo del Citic entre ocho candidaturas de gran nivel.