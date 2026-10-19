Iván, mecánico desde los 19 años: "El aceite debe de estar entre 35 y 45 grados, si está más caliente déjalo enfriar"

El mundo del motor es tan amplio como complejo. Cuando nos sacamos el carnet de conducir, no basta con saber circular y conocer las normas de tráfico, sino que también es importante tener unas nociones básicas sobre el mantenimiento del vehículo.

Es cierto que no a todo el mundo le interesa este tema ni todos tienen la misma habilidad para las reparaciones. Sin embargo, perfiles como el de @motortips_ ofrecen trucos y consejos útiles.

Cómo realizar el cambio de aceite a una caja DSG

Iván Cabanas está detrás del perfil @motortips_. En uno de sus últimos vídeos, el mecánico, que se dedica a esta profesión desde los 19 años, explica cómo realizar el cambio de aceite a una caja DSG.

"Vamos a empezar por aflojar la tapa del filtro, sacamos el filtro de aceite y limpiamos bien toda la zona. Quitamos el tornillo de vaciado y dentro de este está el tornillo de nivel. Ten cuidado, que es de plástico", advierte Iván.

"También aprovechamos y quitamos el de la mecatrónica", agrega.

Una vez vaciado, "apretamos el tornillo de nivel y el de la mecatrónica". "Colocamos el adaptador necesario para hacer el llenado de la caja y llenamos con 5,5 litros", señala. Por último, "quitamos el adaptador y aproximamos a mano el tornillo de vaciado".

En la descripción del vídeo, Iván adjunta algunos datos importantes a tener en cuenta. Estos son: