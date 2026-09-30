Subastan desde 952 euros una plaza de garaje en A Coruña de 12 m2 con derecho hasta 2058

Encontrar aparcamiento libre en la calle en A Coruña es muy difícil, sobre todo si la búsqueda se centra en las calles del centro o en vías tan transitadas como la Ronda de Outeiro.

Para evitar el estrés de dar vueltas y ahorrar tiempo, alquilar una plaza de garaje es la mejor opción. Sin embargo, muchos aparcamientos privados tienen el cartel de "completo".

Ideal para coches de tamaño medio

Portales como Idealista suelen ser de gran ayuda para la búsqueda de una plaza de garaje, además de los contactos con vecinos y el portal de subastas de la Agencia Tributaria.

Tal y como estás leyendo, la Agencia Tributaria tiene, en estos momentos, una plaza de garaje de 12,25 metros cuadrados (m2) en la segunda vía de circunvalación de A Coruña: la Ronda de Outeiro.

De acuerdo con la descripción del anuncio, la plaza de aparcamiento, identificada con el número cuatro, se encuentra en la planta sótano -5 de un parking situado en el entorno del Parque de Vioño.

Tiene forma rectangular y sus dimensiones perimetrales aproximadas son de 2,45 metros de ancho por 5 metros de largo, lo que equivale a una plaza de parking estándar o de tamaño medio.

Linda, por su parte frontal, con una zona de maniobra; por la derecha, con la plaza de garaje número cinco; por la izquierda, con la plaza de garaje número tres; y por el fondo, con la pared del edificio.

Valorada en más de 9.500 euros

La propiedad, con número de código registral 15019000879099, está valorada en 9.523,15 euros y la puja mínima comienza en 952,31 euros.

Para acceder a la subasta, los licitadores deben constituir un depósito de garantía de 476,15 euros, lo que equivale al 5% del valor total de la plaza de parking.

En este caso, el derecho que se subasta corresponde al de régimen de concesión de dominio público con carácter privativo, con un porcentaje de titularidad del 100%. La duración del derecho es de 32 años, por lo que se mantendrá vigente hasta 2058.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por esta plaza de garaje hasta el próximo 13 de octubre a las 18:00 horas.