Berocasión en A Coruña cierra con casi 90 coches vendidos y una ganadora que tendrá gasolina gratis durante un año

La feria en Carballo reunió a cientos de visitantes durante tres días y deja 85 ventas confirmadas y compradores llegados de distintos puntos de Galicia

Si había una forma de medir el éxito de la 21ª edición de Berocasión, los coches vendidos son probablemente una de las mejores.

La feria cerró ayer sus puertas en el Rego da Balsa con 85 vehículos vendidos y varios acuerdos todavía pendientes de formalización, por lo que la organización estima que la cifra final podría superar las 90 unidades.

Durante tres días, 16 expositores de Carballo pusieron a disposición de los visitantes más de 500 vehículos de ocasión, con opciones para prácticamente cualquier tipo de conductor: SUV, vehículos industriales, eléctricos, híbridos y modelos con pocos kilómetros.

A resposta do público demostra a confianza no sector e o papel dinamizador de Berocasión, que non só impulsa as vendas, senón tamén o consumo na hostalaría e no comercio local Diego Iglesias, Presidente de AXOBER.

La mayoría de las ventas se realizaron a compradores de Carballo, Berocasión también atrajo a clientes de Malpica, Ponteceso o Cabana de Bergantiños y de otros puntos de Galicia como Arteixo, Abegondo, Oleiros, Santiago, Frades, Foz o Burela.

El importe medio de las operaciones se situó entre los 15.000 y los 20.000 euros, mientras que el sábado concentró la mayor actividad comercial.

Dos premios de broche final

La despedida llegó acompañada de los dos sorteos que estrenaba esta edición. Sheila Castiñeira Reborido, de Carballo, se llevó un vale de 100 euros para consumir en la hostelería local adherida a la campaña.

Pero el premio más esperado tenía cuatro ruedas de por medio: Mirna Gómez Aranda, vecina de Foz, ganó un año de combustible gratuito, canjeable en la estación de servicio Shell As Labradas, en Carballo. La afortunada había comprado su vehículo en Corgal.

Así, Berocasión pone el punto final a tres días en los que los concesionarios vendieron coches y el motor volvió a demostrar su capacidad para mover también la economía local.

Berocasión é un dos eventos que organiza AXOBER, a Asociación de Empresarios de Bergantiños, coa colaboración do Concello de Carballo e a Deputación da Coruña.