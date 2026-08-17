La Guardia Civil advierte: "Evita dejar las llaves escondidas bajo la toalla o dentro de un zapato"

Agosto es uno de los meses con mayor número de turistas. Las razones son obvias: el buen tiempo invita a hacer planes de sol y playa, y la actividad principal cesa durante unas semanas.

De hecho, la Dirección General de Tráfico (DGT) previó solo para el puente del 15 de agosto alrededor de 840.000 desplazamientos, una cifra que nos permite hacernos una idea de la gran cantidad de personas que se desplazan durante estas fechas.

La Guardia Civil advierte sobre esta práctica habitual en la playa

Una excursión a la playa es totalmente necesaria para relajarnos antes de volver a la rutina, pero la Guardia Civil advierte de algo a lo que no siempre prestamos la atención que se merece.

"¿Te bañas con las llaves del coche en la mochila sobre la arena?", pregunta la Guardia Civil en X (antes Twitter).

"Si vas a la playa, guarda las llaves en una funda impermeable o repártelas con alguien de confianza. Evita dejarlas escondidas bajo la toalla o dentro de un zapato", recomienda.

¿Por qué? Te preguntarás. La razón es muy sencilla: cualquier persona puede robarte mientras estás disfrutando de un relajado baño. Y es que, según advierte la Benemérita, "las vacaciones no deberían terminar buscando una llave perdida... o un coche abierto".

🏊♂️¿Te bañas con las llaves del coche en la mochila sobre la arena?



Si vas a la playa:



🔑 Guarda las llaves en una funda impermeable o repártelas con alguien de confianza.

👀 Evita dejarlas escondidas bajo la toalla o dentro de un zapato.



🚘Las vacaciones no deberían terminar… pic.twitter.com/Zhe5RlDcY8 — Guardia Civil (@guardiacivil) August 6, 2026

Para guardar las llaves del coche de forma segura en la playa, puedes llevarlas contigo al agua con una funda impermeable. Las fundas estancas están disponibles en una amplia variedad de tamaños y precios, y son perfectas para llevar colgadas al cuello o al bañador mientras nadas.

En cualquier caso, evitar los escondites típicos debajo de la toalla o la rueda, ya que los ladrones conocen los escondites habituales y perder las llaves puede salir muy caro.

Conducir con chanclas, ¿sí o no?

Conducir con chanclas es una práctica habitual en trayectos cortos. Sin embargo, la Guardia Civil desaconseja totalmente su uso, ya que "puede interferir negativamente en la conducción y provocar un siniestro vial".

El Reglamento General de Circulación no prohíbe de forma expresa conducir con este tipo de calzado. Sin embargo, los agentes de tráfico podrán multar con 80 euros (40 euros por pronto pago) en aplicación del artículo 18, que dice lo siguiente:

""El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

Asimismo, el artículo 17 fija que los conductores deben estar "en todo momento" en condiciones de controlar su vehículo.