La carretera N-651 tiene uno de los tramos más peligrosos de Galicia

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Los 6 tramos de carreteras de Galicia que están entre los más peligrosos de España en 2026

Según datos de la DGT, la tasa de accidentalidad mortal es hasta un 20% más alta que en un periodo normal

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La Dirección General de Tráfico (DGT) espera más de 104 millones de movimiento de largo recorrido por carretera hasta el 31 de agosto.

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Los accidentes en verano tienden a incrementarse debido a ese aumento de vehículos en carretera. De hecho, la tasa de accidentalidad mortal es hasta un 20% más alta que en un periodo normal.

Estos son los 6 tramos de carretera más peligrosos de Galicia

Ahora que el buen tiempo favorece los desplazamientos, conviene extremar la precaución al volante, ya que Galicia cuenta con algunos de los tramos de carretera más peligrosos de España.

"Por primera vez en 15 años aumentan los tramos de carretera peligrosos en nuestro país", advierte el departamento que dirige Pere Navarro.

Según el Informe iRAP, en el que participan el Real Automóvil Club de España (RACE) y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), las carreteras más peligrosas de Galicia siguen siendo las convencionales.

En total, hay dos carreteras que presentan al menos un tramo con riesgo rojo, mientras que cuatro vías en concreto registran un riesgo "muy elevado".

Por provincias, A Coruña y Pontevedra encabezan la lista en Galicia, con dos tramos de carretera cada una entre los más peligrosos de España.

En conjunto, estas vías registraron 21 siniestros, que se saldaron con 12 personas fallecidas y otras 18 heridas de gravedad.

Por su parte, el tramo identificado como el más peligroso de la provincia de Lugo dejó dos víctimas mortales, mientras que el de Ourense se cobró la vida de una persona y causó heridas graves a otros dos.

La DGT recoge en una tabla toda la información relativa a estos tramos (vía, puntos kilométricos, índice de riesgo, etc.):

Vía

P. k. inicio

P. k. fin

Longitud

Provincia

Tipo vía

Total siniestros

Índice de riesgo

N-634

581,200

588,800

7,64

Lugo

Carretera convencional

2

102,4

N-120

630,800

644,600

13,75

Pontevedra

Carretera convencional

6

98,1

N-541

38,000

51,150

13,15

Ourense

Carretera convencional

3

100,3

N-541

51,150

59,900

8,75

Pontevedra

Carretera convencional

2

95

N-547

49,400

67,900

18,50

A Coruña

Carretera convencional

11

85

N-651

0,000

6,900

6,87

A Coruña

Carretera convencional

2

77,8

Por otro lado, el Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana añade otros tramos donde se han producido accidentes con víctimas durante el periodo 2020-2024:

Vía

P. k.

Provincia

Tipo vía

Total siniestros

Víctimas

N-547

78

A Coruña

Carretera convencional

1

3

N-120

528

Lugo

Carretera convencional

2

2

N-6

523

Lugo

Carretera convencional

6

10

N-640

48

Lugo

Carretera convencional

3

4

N-120

94

Ourense

Carretera convencional

1

1

N-525

131

Ourense

Carretera convencional

5

6

N-525

157

Ourense

Carretera convencional

1

1

N-525

159

Ourense

Carretera convencional

1

1

N-525

171

Ourense

Carretera convencional

2

3

N-525

181

Ourense

Carretera convencional

2

4

N-120

614

Pontevedra

Carretera convencional

3

3

N-541

63

Pontevedra

Carretera convencional

5

7

N-559

1

Pontevedra

Carretera convencional

2

3

N-640

147

Pontevedra

Carretera convencional

3

3

N-640

204

Pontevedra

Carretera convencional

11

12

N-640

150

Pontevedra

Carretera convencional

6

8

Operación Verano 2026

Tras el primer dispositivo especial de la temporada estival, la Operación Verano estará integrada por otras tres grandes operaciones especiales:

  • Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto
  • Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 15 de agosto
  • Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto

Asimismo, la DGT incorpora este año una planificación específica con motivo del eclipse de Sol del 12 de agosto. "Generará importantes movimientos en la franja de visualización del cien por cien", avisa.

En este sentido, la franja de totalidad cruzará Galicia; pasará por un total de 143 localidades, entre ellas A Coruña, Lugo, A Pobra de Trives (Ourense) y Agolada (Pontevedra).