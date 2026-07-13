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Los 6 tramos de carreteras de Galicia que están entre los más peligrosos de España en 2026
Según datos de la DGT, la tasa de accidentalidad mortal es hasta un 20% más alta que en un periodo normal
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La Dirección General de Tráfico (DGT) espera más de 104 millones de movimiento de largo recorrido por carretera hasta el 31 de agosto.
Los accidentes en verano tienden a incrementarse debido a ese aumento de vehículos en carretera. De hecho, la tasa de accidentalidad mortal es hasta un 20% más alta que en un periodo normal.
Estos son los 6 tramos de carretera más peligrosos de Galicia
Ahora que el buen tiempo favorece los desplazamientos, conviene extremar la precaución al volante, ya que Galicia cuenta con algunos de los tramos de carretera más peligrosos de España.
"Por primera vez en 15 años aumentan los tramos de carretera peligrosos en nuestro país", advierte el departamento que dirige Pere Navarro.
Según el Informe iRAP, en el que participan el Real Automóvil Club de España (RACE) y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), las carreteras más peligrosas de Galicia siguen siendo las convencionales.
En total, hay dos carreteras que presentan al menos un tramo con riesgo rojo, mientras que cuatro vías en concreto registran un riesgo "muy elevado".
Por provincias, A Coruña y Pontevedra encabezan la lista en Galicia, con dos tramos de carretera cada una entre los más peligrosos de España.
En conjunto, estas vías registraron 21 siniestros, que se saldaron con 12 personas fallecidas y otras 18 heridas de gravedad.
Por su parte, el tramo identificado como el más peligroso de la provincia de Lugo dejó dos víctimas mortales, mientras que el de Ourense se cobró la vida de una persona y causó heridas graves a otros dos.
La DGT recoge en una tabla toda la información relativa a estos tramos (vía, puntos kilométricos, índice de riesgo, etc.):
Vía
P. k. inicio
P. k. fin
Longitud
Provincia
Tipo vía
Total siniestros
Índice de riesgo
N-634
581,200
588,800
7,64
Lugo
Carretera convencional
2
102,4
N-120
630,800
644,600
13,75
Pontevedra
Carretera convencional
6
98,1
N-541
38,000
51,150
13,15
Ourense
Carretera convencional
3
100,3
N-541
51,150
59,900
8,75
Pontevedra
Carretera convencional
2
95
N-547
49,400
67,900
18,50
A Coruña
Carretera convencional
11
85
N-651
0,000
6,900
6,87
A Coruña
Carretera convencional
2
77,8
Por otro lado, el Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana añade otros tramos donde se han producido accidentes con víctimas durante el periodo 2020-2024:
Vía
P. k.
Provincia
Tipo vía
Total siniestros
Víctimas
N-547
78
A Coruña
Carretera convencional
1
3
N-120
528
Lugo
Carretera convencional
2
2
N-6
523
Lugo
Carretera convencional
6
10
N-640
48
Lugo
Carretera convencional
3
4
N-120
94
Ourense
Carretera convencional
1
1
N-525
131
Ourense
Carretera convencional
5
6
N-525
157
Ourense
Carretera convencional
1
1
N-525
159
Ourense
Carretera convencional
1
1
N-525
171
Ourense
Carretera convencional
2
3
N-525
181
Ourense
Carretera convencional
2
4
N-120
614
Pontevedra
Carretera convencional
3
3
N-541
63
Pontevedra
Carretera convencional
5
7
N-559
1
Pontevedra
Carretera convencional
2
3
N-640
147
Pontevedra
Carretera convencional
3
3
N-640
204
Pontevedra
Carretera convencional
11
12
N-640
150
Pontevedra
Carretera convencional
6
8
Operación Verano 2026
Tras el primer dispositivo especial de la temporada estival, la Operación Verano estará integrada por otras tres grandes operaciones especiales:
- Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto
- Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 15 de agosto
- Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto
Asimismo, la DGT incorpora este año una planificación específica con motivo del eclipse de Sol del 12 de agosto. "Generará importantes movimientos en la franja de visualización del cien por cien", avisa.
En este sentido, la franja de totalidad cruzará Galicia; pasará por un total de 143 localidades, entre ellas A Coruña, Lugo, A Pobra de Trives (Ourense) y Agolada (Pontevedra).