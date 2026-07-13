Los 6 tramos de carreteras de Galicia que están entre los más peligrosos de España en 2026

La carretera N-651 tiene uno de los tramos más peligrosos de Galicia Google Maps

La Dirección General de Tráfico (DGT) espera más de 104 millones de movimiento de largo recorrido por carretera hasta el 31 de agosto.

Los accidentes en verano tienden a incrementarse debido a ese aumento de vehículos en carretera. De hecho, la tasa de accidentalidad mortal es hasta un 20% más alta que en un periodo normal.

Estos son los 6 tramos de carretera más peligrosos de Galicia

Ahora que el buen tiempo favorece los desplazamientos, conviene extremar la precaución al volante, ya que Galicia cuenta con algunos de los tramos de carretera más peligrosos de España.

"Por primera vez en 15 años aumentan los tramos de carretera peligrosos en nuestro país", advierte el departamento que dirige Pere Navarro.

Según el Informe iRAP, en el que participan el Real Automóvil Club de España (RACE) y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), las carreteras más peligrosas de Galicia siguen siendo las convencionales.

En total, hay dos carreteras que presentan al menos un tramo con riesgo rojo, mientras que cuatro vías en concreto registran un riesgo "muy elevado".

Por provincias, A Coruña y Pontevedra encabezan la lista en Galicia, con dos tramos de carretera cada una entre los más peligrosos de España.

En conjunto, estas vías registraron 21 siniestros, que se saldaron con 12 personas fallecidas y otras 18 heridas de gravedad.

Por su parte, el tramo identificado como el más peligroso de la provincia de Lugo dejó dos víctimas mortales, mientras que el de Ourense se cobró la vida de una persona y causó heridas graves a otros dos.

La DGT recoge en una tabla toda la información relativa a estos tramos (vía, puntos kilométricos, índice de riesgo, etc.):

Vía P. k. inicio P. k. fin Longitud Provincia Tipo vía Total siniestros Índice de riesgo N-634 581,200 588,800 7,64 Lugo Carretera convencional 2 102,4 N-120 630,800 644,600 13,75 Pontevedra Carretera convencional 6 98,1 N-541 38,000 51,150 13,15 Ourense Carretera convencional 3 100,3 N-541 51,150 59,900 8,75 Pontevedra Carretera convencional 2 95 N-547 49,400 67,900 18,50 A Coruña Carretera convencional 11 85 N-651 0,000 6,900 6,87 A Coruña Carretera convencional 2 77,8

Por otro lado, el Índice de Peligrosidad Medio obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana añade otros tramos donde se han producido accidentes con víctimas durante el periodo 2020-2024:

Vía P. k. Provincia Tipo vía Total siniestros Víctimas N-547 78 A Coruña Carretera convencional 1 3 N-120 528 Lugo Carretera convencional 2 2 N-6 523 Lugo Carretera convencional 6 10 N-640 48 Lugo Carretera convencional 3 4 N-120 94 Ourense Carretera convencional 1 1 N-525 131 Ourense Carretera convencional 5 6 N-525 157 Ourense Carretera convencional 1 1 N-525 159 Ourense Carretera convencional 1 1 N-525 171 Ourense Carretera convencional 2 3 N-525 181 Ourense Carretera convencional 2 4 N-120 614 Pontevedra Carretera convencional 3 3 N-541 63 Pontevedra Carretera convencional 5 7 N-559 1 Pontevedra Carretera convencional 2 3 N-640 147 Pontevedra Carretera convencional 3 3 N-640 204 Pontevedra Carretera convencional 11 12 N-640 150 Pontevedra Carretera convencional 6 8

Operación Verano 2026

Tras el primer dispositivo especial de la temporada estival, la Operación Verano estará integrada por otras tres grandes operaciones especiales:

Operación Especial 1 de agosto: del 31 de julio al 2 de agosto

del 31 de julio al 2 de agosto Operación Especial 15 de agosto: del 14 al 15 de agosto

del 14 al 15 de agosto Operación Retorno del verano: del 28 al 31 de agosto

Asimismo, la DGT incorpora este año una planificación específica con motivo del eclipse de Sol del 12 de agosto. "Generará importantes movimientos en la franja de visualización del cien por cien", avisa.

En este sentido, la franja de totalidad cruzará Galicia; pasará por un total de 143 localidades, entre ellas A Coruña, Lugo, A Pobra de Trives (Ourense) y Agolada (Pontevedra).