SAIC llega a Galicia para crear "empleos de calidad": "Es un momento histórico para Ferrol"

El Puerto de Ferrol ha acogido esta mañana la recepción oficial del primer buque portavehículos de SAIC, que prevé la llegada de un barco de este tipo al mes. Así, este espacio funcionará como un centro logístico temporal, que se vaciará de forma gradual antes de la llegada del siguiente cargamento.

El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, que ayer se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó "el arranque exitoso" de su llegada a Galicia, prometiendo un futuro de "beneficio mutuo" para crear "prosperidad" junto a sus "socios españoles y gallegos". "Es un momento histórico para Ferrol", valoró Bing, en la misma línea que Rueda y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

El representante de la empresa señaló, además, que la primera descarga "ya ha generado muchos puestos de trabajo", por lo que "a medida que siga creciendo" habrá "más empleos de calidad". Wu Bing garantiza que SAIC ofrecerá a los gallegos "una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible".

El vicepresidente de la multinacional china, además, confía que esta alianza sea "como las olas del mar": "Fuerte, imparable y siempre hacia adelante". SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa y contará con un centro logístico en As Pontes. Con una inversión de 200 millones de euros, la previsión es que esté operativa antes de que termine 2028 y que genere 2.300 empleos.

"Un antes y un después" para Ferrol

Rueda, por su parte, destacó la "capacidad técnica, logística e industrial" de Galicia, algo que considera fundamental para el desembarco de SAIC en la comunidad. "Hoy contemplamos la primera imagen visible de un proyecto industrial de largo recorrido llamado a transformar el futuro de Galicia", reivindicó el presidente de la Xunta durante el acto oficial.

El mandatario autonómico hizo referencia, además, a la importancia que la empresa tendrá para Ferrol, As Pontes y los municipios de la zona, así como para el resto de Galicia, consolidada "como uno de los polos de automoción más importante de toda Europa".

"Aquí van a encontrar instituciones comprometidas, empresas preparadas, universidades y centros tecnológicos de primer nivel y profesionales altamente cualificados", indicó el presidente de la Xunta, algo a lo que sumó una "sociedad civil que sabe agradecer a aquellos que llegan con la voluntad de invertir, crear empleo y construir futuro".

El alcalde de Ferrol, por su parte, reivindicó la llegada del primer buque de SAIC al puerto como "el primer paso material de un proyecto industrial que marca un antes y un después" para la ciudad, que "está donde merece: creciendo en población, empleo e inversión y compitiendo en el escenario internacional con iniciativas como esta, que marca la primera planta de SAIC-MG en Europa".

La llegada de la multinacional china a la ciudad, añadió el regidor, fuerza el potencial industrial, tecnológico y humano al mismo tiempo que "supone un importante impulso para el desarrollo económico y la creación de empleo". Rey Varela, además, reivindicó Ferrol como "un destino atractivo para la inversión global"

Desembarco de los primeros coches de SAIC en Ferrol. Concello de Ferrol

El acto, que ha tenido traducción simultánea tras cada frase, también ha contado con la presencia también de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites; el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, así como altos cargos de SAIC, entre otros.

Previamente, las autoridades han realizado un recorrido por el barco, en donde Alfonso Rueda ha jugado una partida de ping-pong con un miembro de la delegación de SAIC. Además, la foto de familia se ha hecho con una estratégica colocación de coches que formaban las letras de MG a vista del dron que se encontraba en el cielo, según recoge Europa Press.