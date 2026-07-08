El Rallyshow Diputación de A Coruña regresa a As Pontes con la participación de cuatro campeones del mundo

El Rallyshow Diputación de A Coruña regresa con más fuerza a As Pontes. El circuito pontés acogerá el domingo 16 de agosto la segunda edición de una cita que reunirá a cuatro campeones del mundo de rallies: los pilotos Stig Blomqvist, Miki Biasion y Petter Solberg, además del copiloto coruñés Luis Moya.

La prueba se celebrará en el marco de la Fiesta del Motor, una jornada pensada para disfrutar durante todo el día y dirigida a todos los públicos, con competición, espectáculo, exhibiciones, actividades familiares, simuladores, zona infantil, circuito para los más pequeños y espacios de comida y bebida con food trucks.

El evento regresa a As Pontes tras el gran éxito de la primera edición, que el año pasado congregó a más de 4.000 aficionados llegados de toda Galicia y que tuvo como ganador a Víctor Senra al volante de su Hyundai i20 Coupé WRC.

Este año, el Rallyshow Diputación de A Coruña dará un salto de nivel con un cartel internacional de auténtico lujo, que incluye a leyendas del motor como Stig Blomqvist, campeón del mundo en 1984 con el mítico Audi Quattro y una de las grandes figuras de la época dorada de los rallies, cuando la tracción total cambió para siempre la historia de este deporte.

También estará en As Pontes Massimo "Miki" Biasion, bicampeón del mundo en 1988 y 1989. El piloto italiano fue una de las grandes figuras del dominio de Lancia en el Mundial y quedó ligado para siempre al legendario Delta Integrale, uno de los coches más icónicos de la historia de los rallies.

El noruego Petter Solberg, campeón del mundo en 2003 con Subaru, aportará al Rallyshow su espectacular estilo de conducción y el carisma que lo convirtieron en uno de los pilotos más queridos por los aficionados. Conocido internacionalmente como "Mr. Hollywood", también fue campeón del mundo de rallycross, lo que refuerza su condición de piloto total.

CARTEL AS PONTES Diputación de A Coruña

Junto a ellos estará Luis Moya, una de las grandes figuras gallegas y españolas de la historia del automovilismo. El coruñés fue bicampeón del mundo como copiloto de Carlos Sainz en los títulos de 1990 y 1992 y volverá a ejercer como padrino de una cita llamada a convertir As Pontes en el gran punto de encuentro de los aficionados al motor este verano.

El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, destacó que "es un orgullo que As Pontes acoja una cita de este nivel, capaz de reunir en un mismo circuito a cuatro campeones del mundo y con la que esperamos que disfruten miles de aficionados de toda Galicia".

Formoso subrayó que "la Fiesta del Motor y el Rallyshow son una oportunidad para disfrutar en familia de un evento deportivo que queremos convertir en un referente en su ámbito. La primera edición fue un éxito rotundo y este año queremos dar un paso más con un cartel histórico, con leyendas internacionales de los rallies y un programa de actividades pensado para que nadie se quede fuera".

Exhibiciones de drift y carcross en pista

En el apartado competitivo ya están confirmados pilotos como Alberto Meira, Jorge Pérez, Antón Pérez y Daniel Berdomás, que lucharán por la victoria en una prueba que combinará emoción, velocidad y espectáculo sobre el circuito de As Pontes.

Además del Rallyshow, la Fiesta del Motor incluirá exhibiciones de drift y carcross en pista, exposición de vehículos, simuladores, zona infantil y un circuito para que los más pequeños también puedan vivir de cerca la pasión por el automovilismo.

La organización habilitará gradas y pantallas gigantes para seguir el espectáculo en directo con toda comodidad.

Con la celebración de esta segunda edición, As Pontes se convertirá el próximo 16 de agosto en el epicentro del motor gallego con un evento para todos los públicos y una programación pensada para disfrutar de una jornada completa en torno al automovilismo.