Ya en vigor: la nueva multa de la DGT en funcionamiento desde 2026 y que puede suponer una sanción de 80 euros

Lejos de ser un "castigo", la función principal de las multas de tráfico es sancionar conductas peligrosas al volante. En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece basadas en la gravedad de la infracción, con sanciones de distinta cuantía.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial no ha experimentado grandes cambios en 2026, aunque sí ha incorporado algunos ajustes y nuevas obligaciones específicas, como el uso de la baliza V16.

La DGT lo confirma: multa de 80 euros por no llevar esto en la guantera

Baliza V16

La baliza V16 ya forma parte del día a día de los conductores gallegos. Ante una avería o accidente, ya no es necesario bajar del vehículo para colocar los triángulos de emergencia, basta con sacar este dispositivo de la guantera y situarlo sobre el techo del coche.

Tráfico define la baliza V16 como "un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma".

Se trata del único sistema válido desde el 1 de enero de 2026. Por ello, no llevar la baliza V16 se considera una infracción leve y puede acarrear una multa de 80 euros, aunque sin pérdida de puntos.

Eso sí, no basta únicamente con disponer de la baliza: el dispositivo debe estar debidamente homologado y conectado con la plataforma DGT 3.0. En caso contrario, también podría conllevar una sanción. En la página de Tráfico, se puede consultar todos los dispositivos homologados.

El Gobierno concedió un periodo de adaptación y flexibilidad, pero, ya casi en el ecuador de mayo, la medida es de obligado cumplimiento. "Es una exigencia plenamente vigente", afirma el Real Automóvil Club de España (RACE).

Seguro obligatorio de responsabilidad civil

Patinete eléctrico en una vía. Istock

Hablando de multas y sanciones, otra de las grandes novedades de 2026 es la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para los vehículos de movilidad personal (VMP), entre los que se incluyen los patinetes eléctrico.,

Desde la entrada en vigor de la nueva normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cualquier patinete, monociclo eléctrico u otro vehículo similar limitado a 25 km/h puede ser multado si no cumple con las nuevas obligaciones legales.

Desde el 30 de enero de 2026, es obligatorio estar registrado en la DGT, contar con una matrícula identificativa y disponer de un seguro adaptado a la nueva ley. Circular con un VMP sin seguro será sancionado con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo ligero o vehículo a motor.