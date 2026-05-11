Rueda, sobre la posible llegada de SAIC a Ferrol: "Cada empresa elige lo que cree más conveniente"

La noticia de que el grupo automovilístico chino SAIC Motor, propietario de la marca de vehículos MG, haya puesto el ojo en el puerto exterior de Ferrol para instalar su primera fábrica de ensamblaje de Europa ha sido muy bien recibida en Galicia. Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió con representantes de la empresa durante su viaje a China a mediados de abril.

Preguntado respecto a la posibilidad de que la multinacional china elija el puerto ferrolano, Alfonso Rueda ha señalado que su responsabilidad es "intentar captar inversiones para nuestra comunidad": "Esa fue la razón del viaje que hice". El mandatario autonómico espera a este respecto recibir "buenas noticias", aunque reconoció que "es un proceso largo y no depende de la Xunta".

"Nuestra obligación es presentar emplazamientos que consideramos más adecuados en Galicia, pero cada empresa elige los que cree que son más convenientes. Si fructifica, será decisión de la empresa ir a dónde considere mejor para sus intereses", aseguró este mediodía el presidente de la Xunta tras la reunión semanal del Gobierno.

La fábrica será previsiblemente de ensamblaje, aunque Rueda señaló este lunes que el proyecto sería "amplio" e iría más allá: "Abarcaría la producción de piezas, no solo la composición de automóviles".

Respecto al esperado resultado final el presidente de la Xunta ha reconocido el apoyo recibido para una noticia que sería una importante noticia tanto para Galicia como para el conjunto de España. "Si finalmente tenemos el resultado esperado, será un éxito colectivo", concluyó Rueda, en declaraciones a los medios.

Galicia como lugar "propicio"

El medio especializado La Tribuna de Automoción avanzó el interés de la compañía china citando conversaciones avanzadas entre SAIC y la Xunta de Galicia para abordar la disponibilidad de los terrenos portuarios.

El mismo medio alude a fuentes fiables del sector para señalar que la producción de SAIC en Galicia no se realizaría en un centro de grandes dimensiones, ya que la previsión inicial apunta a fabricar 120.000 unidades al año.

MG cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos. Ante el crecimiento de las ventas, los directivos de SAIC han ido subrayando en los últimos meses la necesidad de producir localmente para consolidar su expansión.

Tras descartar Hungría, España se perfila como el destino favorito, y dentro del país, Galicia, donde ha explorado distintas opciones geográficas, lidera las opciones. Este interés se da a conocer semanas después de la visita de Alfonso Rueda y la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, a China.

"Tenemos en Galicia la fábrica más productiva de España y un ecosistema industrial relacionado con la automoción que está abierto a posibilidades y a inversiones. Por tanto, venimos a ofrecer Galicia como un lugar propicio", aseguró en ese momento el presidente de la Xunta.