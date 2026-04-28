Paciencia y tiempo para sacar el carnet en Santiago: "Este verano será peor que otros años"

Paciencia y tiempo. Son dos factores indispensables para sacarse el carnet de conducir en Santiago de Compostela, donde la falta de profesores y examinadores hace que muchos alumnos tengan que esperar hasta seis meses para poder iniciar las prácticas e, incluso, estirarlas para poder hacer la prueba que certifica que son aptos para conducir.

Dos cuellos de botella que llevan a que los jóvenes conductores estén meses en lista de espera hasta recibir la ansiada llamada que les permita iniciar las clases y poder sacarse el carnet.

La falta de profesores es uno de los principales problemas a los que se enfrentan las autoescuelas, según explica el vocal de la Federación Galega de Autoescolas y director de la Autoescuela Montecarlo, Jesús Cernadas. La profesión no resulta atractiva debido a factores como el salario, los horarios y el estrés: del alumnado que demanda ir a examen sin estar preparado y de la empresa, que quiere resultados.

¿Cuánto tiempo tienen que esperar los alumnos para comenzar las prácticas desde que aprueban el teórico? Los futuros conductores están en lista de espera una media de seis meses y, una vez están listos para hacer el examen, tiene que haber un examinador libre, aunque en este caso esperan mucho menos tiempo.

La posibilidad de acceder a las prácticas, no obstante, varía según la autoescuela y la disponibilidad del alumnado.

"Se un alumno demanda prácticas a partir das catro ou cinco da tarde, é máis complexo darllas porque os traballadores están entre as 8 e as 18:00 horas. Se ten flexibilidade horaria, a espera é menor", indica el director de la Autoescuela Santa Eulalia, Suso Vilariño. Así, de los seis meses de espera podría pasarse a tres en caso de que puedan practicar por las mañanas: "Segue sendo moita espera".

Falta de examinadores

"Siempre hubo escasez. Como es una zona universitaria, sabemos que todo se mueve en ciertas épocas del año en Santiago y su área. Desde mayo empieza a haber afluencia de gente y en verano nos coincide con las vacaciones de los examinadores", señala Cernadas.

El vocal de la federación indica que aunque Tráfico no cierra las oficinas y sigue habiendo exámenes, al irse de vacaciones los examinadores sin nadie que los sustituya la capacidad para hacer las pruebas se reduce a la mitad: "Últimamente la situación es peor. En Santiago teníamos el año pasado siete examinadores, y este nos vamos a quedar con dos".

"Se prevé que en verano sea muchísimo peor que otros años, que haya menos exámenes. Va a ser caótico", añade Cernadas. Esto conlleva, al mismo tiempo, dificultades organizativas para las autoescuelas: el alumnado debe dar más clases de mantenimiento hasta que accede al examen, de forma que los profesores disponibles no pueden empezar de cero con nuevos estudiantes.

Esto genera listas de espera, ya que esta demora se produce todo el año y se intensifica en verano. A este respecto, fuentes de las autoescuelas gallegas denuncian que las plazas de examinadores no llegan a cubrirse cuando quedan vacantes.

"Se ha hablado con la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña y está muy predispuesta a ayudarnos, nos está mandando examinadores de A Coruña para ir paliando el problema. Esto no es de la Jefatura, es de la DGT", señala Cernadas, que añade que en verano la situación será diferente ya que los trabajadores deberán quedarse en la ciudad herculina y Ferrol.

Suso Vilariño señala que en su caso no están teniendo problemas con el Sistema CAPA, a través del que se gestionan las solicitudes al examen práctico porque "tienen en cuenta los aptos en teórica y los alumnos que mandas a examen práctico y superan esa prueba".

De un mes a un año

La falta tanto de profesores como de examinadores ha llevado a que el tiempo para sacar el carnet de conducir haya pasado de un mes o dos a un año. Una gran diferencia que, en ocasiones, desespera tanto a los futuros conductores como a sus progenitores, que comparan la situación actual con cuando ellos fueron a la autoescuela.

En todo caso, hay otros factores a tener en cuenta, como los cambios en los exámenes teóricos, que son mucho más técnicos ahora, o las dificultades que tiene el tráfico actual: "Moverse na vía pública hoxe en día non é fácil". Eso sin tener en cuenta que hace años, era habitual que quien iba a sacar el carnet de conducir ya tuviese experiencia con otros vehículos como un ciclomotor o un tractor, por ejemplo.

"Agora a teórica leva máis tempo sacala, preguntan polos avances tecnolóxicos dos vehículos, por distintivos ambientais... Dende que a sacan e pasamos a parte práctica pasan ata seis meses, e despois necesitan máis prácticas que hai 10 ou 15 anos", explica Vilariño, que añade que la motivación es fundamental.

"O tráfico é complexo e conducir un vehículo entraña un risco que non sempre é percibido" Suso Vilariño, director de Autoescuela Santa Eulalia

"Eu fixen nove prácticas e a miña filla 45. A formación de hoxe en día non é a de hai 30 anos cando eu saquei o permiso. Aquí en Santiago hai de todo: autovías urbanas, autopistas, carriles trenzados, carriles compartidos... Todo tipo de situacións que se poden presentar", ejemplifica Vilariño, profesor en la autoescuela que dirige.

Más allá de los atrancos existentes hoy en día para sacar el carnet de conducir, lo cierto es que sigue siendo necesario para muchas personas que quieren optar a un puesto de trabajo o tener más independencia. Sea cual sea la razón detrás de querer aprobar el permiso, lo más importante es hacerlo con responsabilidad. "O tráfico é complexo e conducir un vehículo entraña un risco que non sempre é percibido", concluye Vilariño.