La DGT cambia las normas: ¿Se puede superar el límite de velocidad al adelantar en una autovía?

Un coche adelanta a otro en la autovía Shutterstock

Por trabajo o por otras necesidades, hay personas que pasan muchas horas en la carretera. A pesar de la experiencia, a veces surgen dudas en cuestiones como el límite de velocidad al adelantar.

El límite permitido en autovía, por ejemplo, es de 120 kilómetros por hora, aunque muchos conductores lo sobrepasan para adelantar por el carril izquierdo a vehículos que circulan más lentamente. Pero, ¿es esto legal?

¿Se puede superar el límite de velocidad al adelantar en una autovía?

Un coche adelanta a un camión en la autovía Shutterstock

El Reglamento General de Circulación (RGC) es la norma que regula el tráfico de vehículos y peatones en España. Define la señalización, las infracciones y las reglas de velocidad, también a la hora de adelantar un vehículo.

Hasta hace unos años, la Ley de Tráfico recogía un artículo sobre las velocidades máximas en adelantamientos, que establecía que estas "solo podían ser rebasadas en 20 km/h" por turismos y motocicletas en carretera convencionales, pero dicha excepción fue derogada en 2022.

De este modo, los conductores deben respetar en todo momento los límites establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), tanto en autovías como en carreteras convencionales, sin poder sobrepasarlos.

Los límites de velocidad aparecen indicados en el Reglamento General de Circulación. El artículo 48 expresa que las velocidades máximas en vías fuera de poblado para turismos y motocicletas son de 120 km/h en autopista y autovía, y de 90 km/h.

Además, en el caso de camiones, furgonetas, autobuses o vehículos con remolque, los límites de velocidad se reducen entre 10 y 20 km/h.

Turismos, motocicletas, autocaravanas de masa máxima autorizada igual o inferior a 3.500 kg, pick-up Camiones, tractores, furgonetas, autocaravanas de masa autorizada superior a 3.500 kg, vehículos articulados, automóviles con remolque y resto de vehículos Autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables Autopista y autovía 120 km/h 90 km/h 100 km/h Convencional 90 km/h 80 km/h 90 km/h

Por otro lado, en vías urbanas, el límite de velocidad puede ser de 50, 30 o 20 km/h, según el número de carriles por sentido de circulación:

20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera

30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación

50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación

En caso de no respetar la norma, la Ley de Tráfico establece sanciones que van desde los 100 hasta los 600 euros y la retirada de hasta 6 puntos del carné de conducir, según la vía y el exceso de velocidad.

Además, superar los límites de 60 km/h en vías urbanas y de 80 km/h en vías interurbanas es considerado un delito penal, castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses o con la multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio a la comunidad de 31 a 90 días, según el artículo 379 del Código Penal.

¿Por qué los coches alcanzan más velocidad de la legalmente permitida?

Como ya hemos visto, la Ley de Tráfico establece unos límites de velocidad muy concretos. Sin embargo, el mercado del motor comercializa vehículos que pueden llegar a superar los 250 kilómetros por hora.

Entonces surge la cuestión, ¿por qué los coches alcanzan más velocidad de la legalmente permitida?

En pocas palabras, los conductores tienen que tener un margen de aceleración para situaciones de emergencia o de peligro. Además, limitar la velocidad máxima de un coche a 120 km/h tampoco es eficiente. Por esta razón, los fabricantes sobredimensionan sus modelos.