La DGT aclara cómo usar el cinturón de seguridad en el embarazo: 200 euros de multa y 4 puntos menos por no llevarlo

El embarazo es una etapa marcada por profundos cambios, no solo a nivel fisiológico, sino también psicológico. Durante este período surgen muchas preguntas y dudas, incluso sobre aspectos tan cotidianos como el uso del cinturón de seguridad.

Las embarazadas también deben abrocharse el cinturón de seguridad cuando conducen un vehículo o viajan como acompañantes. Se trata del elemento más fundamental de la seguridad pasiva, siendo el freno principal contra la inercia del cuerpo en caso de colisión.

Cómo usar el cinturón de seguridad en el embarazo

Una mujer embarazada al volante Shutterstock

Miedos, dudas, preguntas... El embarazo es una etapa en la que surgen mil inquietudes. Sin embargo, hay algo que debe quedar claro: el cinturón de seguridad es esencial. Eso sí, es importante conocer algunos matices sobre su correcta colocación.

En este sentido, la Dirección General de Tráfico (DGT) explica que las embarazadas deben abrocharse el cinturón de seguridad colocando la banda inferior por debajo del abdomen, "ajustándose lo máximo posible a la parte ósea de las caderas; nunca por debajo del abdomen".

En cuanto a la banda diagonal, debe colocarse sobre el hombro, sin rozar el cuello, entre las mamas, sin apoyarse en ninguna de ellas y rodeando el abdomen. "Ninguna de las bandas del cinturón debe quedar holgada", agrega el departamento que dirige Pere Navarro.

Más allá del propio cinturón de seguridad, Tráfico recuerda la importancia de regular el asiento y aumentar la distancia al volante o al salpicadero según avance el embarazo. El airbag del asiento delantero no debe desconectarse bajo ningún concepto y, en la medida de lo posible, realizar recorridos cortos y no frenar bruscamente.

Además, se recomienda viajar acompañada a partir de la semana treinta de embarazo. Los niveles de azúcar, las náuseas e incluso tener las piernas hinchadas pueden influir en la capacidad de conducir.

200 euros de multa y cuatro puntos menos del carnet

La multa por no utilizar el cinturón de seguridad es de 200 euros. También implica la retirada de hasta cuatro puntos del carnet. La ley obliga a las embarazadas a llevar también el cinturón de seguridad en el coche durante la gestación.

"El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados, los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas", dice el artículo 117 del Reglamento General de Circulación.

Según la Dirección General de Tráfico, el cinturón de seguridad es obligatorio en todo momento. Sin embargo, no siempre fue así. El Real Decreto 1428/2003 recogía en el artículo 119 exenciones para "las mujeres encintas, cuando dispongan de un certificado médico en el que conste su situación o estado de embarazo y la fecha aproximada de su finalización".

Ahora, estas exenciones solo aplican a conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento, personas provistas de un certificado por razones médicas graves o discapacitadas, y a los conductores de taxis cuando estén de servicio en poblado.

"Una vez que nazca el bebé, desde el primer día deberá viajar en coche utilizando un sistema de retención homologado hasta que alcance una altura de 1,36 metros", recuerda el Real Automóvil Club de España (RACE).

No obstante, cuando no se disponga de un sistema de retención infantil, los ocupantes de tres años o más "utilizarán los cinturones de seguridad", siempre que sean adecuados a su talla y peso, recoge el artículo 117 del Reglamento General de Circulación.