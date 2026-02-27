Pistoletazo de salida a la temporada 2026 de Toyota Breogán Rally

Iván Ares y Borja Rozada volverán a liderar el proyecto en la máxima categoría nacional. El calendario arrancará en el Rallye de A Coruña

En las instalaciones de Breogán Motor en A Coruña se presentó este jueves el proyecto deportivo de Toyota Breogán Rally para la temporada 2026, consolidando el compromiso del Grupo Breogán con el automovilismo gallego.

El acto reunió a pilotos, patrocinadores, autoridades y aficionados del motor en una jornada marcada por la ambición deportiva del equipo.

En el plano deportivo, el equipo afronta este nuevo año tras una temporada 2025 especialmente destacada, en la que GR Breogán Rally logró el segundo, tercer y cuarto puesto en la GR Yaris Cup Spain, mientras que Iván Ares se mantuvo en el podio en todas las pruebas que disputó. Unos resultados que reflejan el nivel competitivo y el trabajo que hay detrás de la estructura deportiva.

Entre las novedades más relevantes de esta temporada destaca la incorporación de Óscar Alvaredo y su copiloto José Manuel López, que se suman al proyecto al volante de un Toyota GR Yaris RZ.

GR Breogán Rally mantendrá en su estructura dos Toyota GR Yaris RZ , que competirán dentro del trofeo promocional Top Ten Pirelli Driver Autia. Uno de estos vehículos será pilotado por Adrián Díaz, acompañado por Diego Rodríguez Louzao

Iván Ares y Borja Rozada liderarán el proyecto en el Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) con un Toyota GR Yaris Rally2 de última generación, con el claro objetivo de pelear por el título nacional.

Rallye de A Coruña

El calendario arrancará con el Rallye de A Coruña, donde los tres vehículos realizarán su puesta a punto oficial. El equipo ha diseñado estratégicamente su participación para maximizar el impacto en Galicia y en pruebas nacionales clave.

La presentación contó con la presencia de Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, y representantes de la Federación Gallega de Automovilismo, que destacaron la importancia del proyecto para el automovilismo gallego.

Jesús Somorrostro, gerente de Toyota Breogán Motor, agradeció el respaldo de los patrocinadores y subrayó que este apoyo es fundamental para el crecimiento del proyecto temporada tras temporada.