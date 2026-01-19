La DGT retira la homologación de estas balizas V16: ¿Me pueden multar si no compro una nueva?

La baliza V16 es el único dispositivo legal en España para señalizar averías desde el 1 de enero de 2026. Este dispositivo de preseñalización sustituye de manera definitiva los triángulos de emergencia y las balizas V16 no conectadas.

Están obligados a llevar la baliza V16 los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos.

La DGT retira la homologación de estas balizas V16

La baliza V16 ha sido un tema recurrente en las conversaciones a medida que avanzaba el 2025, pero con la llegada de 2026 surge un nuevo asunto de interés: no todas las balizas están homologadas, solo las conectadas.

Con el dispositivo de preseñalización V16, los coches no están geolocalizados en todo momento, ya que la baliza únicamente transmite la posición cuando se activa en caso de accidente o avería. Por este motivo, es esencial que esté conectada con la DGT 3.0.

Desde el 1 de enero, ya no se pueden utilizar balizas no conectadas; las únicas legales son las conectadas. Además, la DGT ha retirado la homologación a cuatro balizas V16 por motivos administrativos, un dato adicional que todos los conductores deben tener en cuenta.

En concreto, los modelos y marcas cuya vigencia ha finalizado son:

Don Feliz V16IoT - certificado PC24020029 (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

- certificado PC24020029 (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) The Boutique For Your Car V16IoT - certificado PC25020290 (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

- certificado PC25020290 (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) Ikrea V16IoT - certificado PC25060006 (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic)

- certificado PC25060006 (fabricado por Ledel Solutions/Yuyao Jiming Electronic) Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) - certificado 2024060583G1 (fabricado por Ditraimon SL).

"Los motivos de esta retirada han sido administrativos y no técnicos. En unos casos han sido retirados a petición de los propios interesados y en otros porque finalizó su vigencia y no fueron renovados", informa Facua en un comunicado.

Los modelos y marcas Don Feliz V16IoT, The Boutique For Your Car V16IoT e Ikrea V16IoT son de fabricación china, mientras que Call SOS se ha fabricado en España.

¿Me pueden multar si tengo una de estas balizas? Te estarás preguntando. Tranquilo, podrás seguir utilizándola.

Facua aclara que el uso de los dispositivos de preseñalización que hayan sido adquiridos con anterioridad a su pérdida de vigencia es seguro para los conductores y podrán seguir usándose en 2026 al cumplir con todas las especificaciones técnicas.

En la siguiente tabla se recogen las marcas y modelos con certificados de vigencia finalizada, siendo válidas para su uso por los conductores que las hayan adquirido hasta el fin de su vida útil:

Fecha de fin de vigencia Número de certificado Modelo Marca Solicitante 23 de abril 2025 IDIADA PC24020028 V16IoT Don Feliz Ledel Solutions CO., LTD 23 de abril 2025 IDIADA PC25020290 V16IoT The Boutique For Your Car Ledel Solutions CO., LTD 13 de junio 2025 IDIADA PC25060006 V16IoT Ikrea Ledel Solutions CO., LTD 11 de septiembre 2025 LCOE 2024060583G1 XL-HZ-001-VC Call SOS Ditraimon S.L.

Para comprobar si una baliza está homologada es tan sencillo como acceder a la página web de Tráfico y consultar si el dispositivo aparece en el apartado de 'Marcas y modelos certificados'. En este caso, permite filtrar por número de certificado, modelo y marca.