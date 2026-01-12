La DGT advierte: circular con los neumáticos así puede costarte 200 euros de multa

Los neumáticos son uno de los elementos más importantes de cualquier vehículo, ya que son el único punto de contacto con la carretera. Además de soportar el peso y transmitir tracción y frenado, dirigen el vehículo y absorben las irregularidades del terreno.

De este modo, mantener los neumáticos en buen estado (con la presión adecuada, sin daños visibles y con el dibujo en condiciones óptimas) resulta fundamental para garantizar el control del vehículo y la seguridad vial.

Hasta 200 euros de multa

Con la llegada de las condiciones meteorológicas más adversas, la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil prestan especial atención a los neumáticos mediante un plan especial de vigilancia, que se activa de forma periódica.

Y es que los neumáticos son un elemento crucial para la seguridad vial, ya que garantizan la adherencia del vehículo a la calzada y permiten una conducción segura. Por eso, las multas por llevar las ruedas gastadas son elevadas.

Más allá de suponer un riesgo para tu seguridad y la del resto de conductores, tener los neumáticos en mal estado puede implicar una sanción económica. De hecho, se trata de una falta grave y está penalizado con una multa de 200 euros.

Tal y como recoge el anexo VII del Reglamento General de Vehículos (RGV), la profundidad mínima legal del dibujo debe ser de 1,6 mm. "Deberá entenderse como ranuras principales las ranuras anchas situadas en la zona central de la banda de rodamiento que cubre cerca de las tres cuartas partes de la anchura de dicha banda", dice.

Imagen de un control de neumáticos. Delegación del Gobierno.

Pero, ¿cómo puedo comprobar la profundidad del neumático? Te estarás preguntando. Pues bien, para ello puedes utilizar una moneda de 1 euro. "Si ves que queda muy a la vista el borde dorado, es que la profundidad no es la adecuada", avisa el Real Automóvil Club de España (RACE).

La presión del inflado, por otra parte, es un punto clave de los neumáticos. Esta deberá ser revisada regularmente, al menos una vez al mes, ya que si no está bien inflada, el desgaste va a ser mayor en los laterales o centro.

También es necesario revisar visualmente el neumático para detectar posibles desgastes irregulares o deformaciones. Esto puede indicar un problema mecánico, como la mala suspensión por deterioro de los amortiguadores o una alineación incorrecta de las ruedas.

A nivel nacional, más de un millón de vehículos circulan con defectos graves en las ruedas, ya sea por desgaste irregular, presión incorrecta o mala alineación, incrementando el riesgo de accidentes o percances en la carretera.