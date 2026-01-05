La DGT cambia las normas en 2026: la baliza V16 no es obligatoria en estos vehículos

Desde el 1 de enero de 2026, los conductores deben llevar en el interior de sus vehículos la baliza V16, que se convierte en el único medio legal para señalizar vehículos inmovilizados en la calzada. Este dispositivo ha generado cierta polémica, ya que muchos usuarios consideran que su iluminación es insuficiente y que, por lo tanto, no es segura.

La Dirección General de Tráfico ha aclarado qué vehículos deben portar obligatoriamente la baliza y cuáles, aunque no están obligados, se recomienda que la lleven. Según la DGT, la baliza V16 es "un dispositivo de preseñalización de accidentes que viene a sustituir a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su carga se encuentra caída sobre la misma". Te explicamos qué vehículos están exentos de esta obligación.

Vehículos en los que no es obligatorio, pero sí recomendable, llevar la baliza V16

Desde el 1 de enero de 2026, los conductores en España deben portar la baliza V16 en el interior de sus vehículos, de manera que puedan acceder a ella sin salir del coche en caso de avería o accidente.

🚨 Recuerda que hoy entra en vigor la obligatoriedad de llevar la baliza #V16Conectada para preseñalizar la emergencia en caso de inmovilización de nuestro vehículo. Toda la ℹ️ 👉 https://t.co/7TX9wtHm87 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) January 1, 2026

Este dispositivo sustituye a los tradicionales triángulos y se ha convertido en el único medio legal para señalizar vehículos inmovilizados en la calzada. Sin embargo, no todos los automóviles que circulan por territorio español están obligados a llevarla, sino que existen excepciones que conviene conocer.

Tal y como afirma la DGT, "están obligados a llevarlos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses, según lo establecido en el Anexo XII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre".

En el caso del transporte internacional de mercancías peligrosas, se permite que el vehículo lleve únicamente la baliza V16. "Aun así, y atendiendo a la singularidad española respecto a su aprobación y uso, se admitirá el empleo de los tradicionales triángulos en el caso de los vehículos que transiten por territorio nacional en circulación internacional", añaden.

Por otro lado, existen vehículos exentos de esta obligación. Las motocicletas no están obligadas a portar la baliza, aunque la DGT recomienda su uso "por razones de seguridad". Tampoco están obligados los vehículos matriculados en otros países, que pueden seguir utilizando los triángulos mientras circulan por España en calidad de circulación internacional.

Con esta medida, la DGT pretende mejorar la seguridad en carretera, garantizando que los conductores tengan un medio rápido y visible para señalizar averías o accidentes, reduciendo el riesgo de atropellos y colisiones. A pesar de algunas críticas por la potencia de su iluminación, la baliza V16 se consolida como un elemento indispensable en la circulación.