¿Multará la DGT a los conductores que usen la baliza V-16 y coloquen los triángulos desde el 1 de enero de 2026?

La cuenta atrás está a punto de terminar y, en cuestión de días, la baliza V-16 pasará a ser un elemento obligatorio que deberán llevar en el vehículo los conductores que circulen por las carreteras españolas.

A partir del 1 de enero de 2026, el dispositivo V-16 conectado pasará a ser el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados, sustituyendo a los triángulos con el objetivo de evitar la exposición del conductor al tráfico.

¿Habrá multa por usar la baliza V-16 y también los triángulos?

A pocos días de que entre en vigor la obligatoriedad de la baliza luminosa V-16 conectada, la DGT recuerda que "este dispositivo sustituirá definitivamente a los triángulos de emergencia y tiene como objetivo reducir la siniestralidad".

No obstante, el debate sigue abierto y muchos conductores han puesto en duda la efectividad de este sistema para avisar de una avería o un accidente, especialmente por su visibilidad durante el día.

Por ello, son muchos los usuarios que se preguntan si podrán seguir utilizando los triángulos de forma complementaria para advertir al resto de conductores en caso de incidente en la carretera.

Pues bien, el organismo que dirige Pere Navarro es claro al respecto y señala que el dispositivo luminoso y conectado V-16 será el único elemento permitido para señalizar este tipo de situaciones en la carretera.

"La obligatoriedad está fijada en el Reglamento General de Vehículos y entra en vigor el 1 de enero de 2026. Desde esa fecha, la V-16 conectada será el único elemento válido para señalizar vehículos inmovilizados, por motivos de seguridad vial", recuerda Tráfico.

De este modo, la baliza V-16 sustituirá definitivamente a los triángulos a partir del 1 de enero de 2026, eliminando la necesidad de salir del vehículo para señalizar una avería o un accidente. Además, este dispositivo está conectado con la plataforma DGT 3.0, lo que permite alertar en tiempo real del incidente.

Sin embargo, la DGT no ha aclarado de forma expresa si habrá sanción por utilizar de manera complementaria ambas señalizaciones a partir de esa fecha.

Algunos conductores advierten del posible riesgo que podría suponer la falta de visibilidad de la baliza en cambios de rasante o curvas cerradas, lo que ha reabierto el debate sobre la colocación de los triángulos como refuerzo.

Por el momento, Tráfico no confirma si existiría multa en estos casos. Lo que sí está claro es que no llevar la baliza V-16 homologada en el vehículo sí conllevará sanción, aunque la DGT concederá un cierto periodo de adaptación.

La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026, pero los agentes serán flexibles y darán un periodo de gracia para informar debidamente a los conductores que aún no la tengan en la guantera del coche.