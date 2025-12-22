La DGT cambia las normas en 2026: qué es la señal V27 y en qué se diferencia con la baliza V16

Si ya contábamos con la baliza V16, ahora la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una novedad que afectará a todos los conductores españoles de cara a 2026.

Por suerte, esta medida no supondrá ningún gasto adicional, pero será de gran utilidad y complementará a la baliza V16 en caso de accidente o avería en carretera.

Qué es la señal V27 y cómo funciona

La baliza V16 se encuentra en el centro de la polémica después de que varios vídeos se viralizaron en redes sociales mostrando cómo este novedoso dispositivo a veces no se aprecia con suficiente claridad.

Sin embargo, una de sus principales ventajas respecto a los triángulos es que está conectada con la DGT 3.0, lo que permite avisar al resto de conductores sobre la ubicación de un accidente o de un vehículo averiado.

En una época en la que (casi) todos viajamos con GPS, la DGT introduce ahora la señal V27, también conocida como triángulo virtual, diseñada para alertar con suficiente antelación sobre la presencia de un peligro próximo en la vía.

La V27 es una señalización digital que sustituye a los triángulos de emergencia tradicionales y funciona junto a la baliza V16. Su alerta se muestra en los sistemas de los vehículos contactados a la infraestructura de tráfico, avisando de accidentes o averías en tiempo real.

En cuanto a su funcionamiento, al activarse la baliza V16, la información se envía al Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad, gestionado por la DGT, y a continuación los vehículos conectados reciben la alerta.

La principal diferencia entre la baliza V16 y la señal V27 es que la primera es un dispositivo de luz de emergencia, mientras que la segunda es una alerta digital que se transmite directamente a los vehículos conectados.

Por otro lado, la baliza V16 será de uso obligatorio a partir del 1 de enero de 2026, mientras que la señal V27 funciona como un complemento voluntario que cada vez más coches incorporan para mejorar la seguridad y reducir el riesgo de accidentes en carretera.

Entre sus beneficios también se encuentra una mejor gestión del tráfico, evitando congestiones y accidentes secundarios, así como la reducción del riesgo de atropellos en situaciones de emergencia.

Al igual que la V27, no es necesario salir del vehículo, ya que la alerta se recibe directamente en el GPS del coche.

Además, se trata de una señal gratuita, por lo que no implica ningún coste. Su uso a partir de 2026 será voluntario y dependerá de que el vehículo esté conectado a la nube del Punto de Acceso Nacional.