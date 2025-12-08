La baliza V-16, en el centro de la polémica: "En las curvas muy cerradas, el triángulo sí se ve"

A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada será de uso obligatorio para todos los conductores españoles. Este dispositivo luminoso, diseñado para aumentar la seguridad y minimizar el riesgo de atropello, sustituirá a los actuales triángulos.

La baliza V-16 está en el ojo del huracán. Su eficacia frente a los triángulos se ha convertido en el tema estrella de debate en comidas familiares, reuniones con amigos e incluso cenas de empresa. Pero, ¿qué opinan los mecánicos?

¿Baliza o triángulos?

La baliza V-16 es un pequeño dispositivo de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos 30 minutos.

Los empresarios gallegos Jorge Torre y Jorge Costas son los creadores de la baliza V-16, cuyo principal objetivo es evitar que los conductores tengan que bajar de sus vehículos cuando tienen una avería para colocar los triángulos, transitando por la calzada o el arcén.

No obstante, muchos conductores han puesto en duda si será una alternativa capaz de alertar en tiempo y forma a los vehículos que circulen por la carretera, especialmente después de que se hayan viralizado en redes sociales varios vídeos en los que la luminosidad de la baliza no se aprecia con claridad.

A este respecto, Pedro, mecánico, destaca que la baliza es una gran herramienta porque permite señalizar sin bajarse del vehículo. "La activas y la colocas en la parte superior", señala. En cambio, con los triángulos "tienes que bajarte del coche, buscarlos, montarlos y caminar 50 metros para colocarlos".

No obstante, pese al riesgo, reconocer que "en los cambios de rasante y en las curvas muy cerradas, el triángulo sí se ve y permite avisar al conductor que viene por detrás; en cambio, la baliza no". Por ello, asegura: "Yo combinaré ambos. Usaré uno, otro o los dos dependiendo de la circunstancia y de la necesidad".

"La multa por no llevar la baliza es de 80 euros, que es la misma cantidad establecida para los conductores que no llevaban los triángulos de preseñalización", advierte el Gobierno.

Periodo de adaptación y flexibilidad

Ante la polémica generada entre los conductores españoles, el departamento de Pere Navarro ha aclarado que existirá un periodo de adaptación en el que las autoridades actuarán con flexibilidad.

La baliza V-16 será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026. No obstante, Tráfico concederá un "periodo de transición" en el que las autoridades informarán a los conductores de su obligatoriedad, para señalizar averías o situaciones de emergencias en la carretera en sustitución de los triángulos.

Esta flexibilidad ya se aplica en otras circunstancias, como por ejemplo con los nuevos radares. Estos no pasan a multar directamente, sino que durante las primeras semanas se envía una carta informativa a los conductores que hayan excedido el límite de velocidad permitido en la vía.

"La idea era ayudar a personas con discapacidad"

Los empresarios gallegos Jorge Torre y Jorge Costas lanzaron la baliza V-16 al mercado en 2016. Ahora, diez años después, la Dirección General de Tráfico (DGT) lo hará obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

"Cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable para los triángulos", han aclarado en una entrevista concedida a Europa Press."

Los empresarios gallegos afirman que una baliza es "indudablemente mejor" que un triángulo. "Muchas veces la gente no pone el triángulo porque se queda paralizada", añaden.