Jorge Torre y Jorge Costas, creadores de la baliza V-16: "La idea era ayudar a personas con discapacidad, no ser obligatorio"

La baliza V-16 está en el ojo del huracán. A pocas semanas de que su uso sea obligatorio, muchos conductores están poniendo en duda si se trata de un dispositivo realmente seguro en caso de accidente.

Pues bien, los empresarios gallegos Jorge Torre y Jorge Costas están detrás de este invento y, tras la polémica surgida en redes sociales, han aclarado que su intención original era la de ayudar a personas con discapacidad.

"La idea era ayudar a personas con discapacidad"

El debate sobre si la baliza V-16 es más segura que colocar los triángulos se ha convertido en un tema recurrente en comidas familiares, cenas de empresa y otros encuentros. Y es que apenas quedan unas semanas para que pase a ser obligatoria.

Los empresarios gallegos Jorge Torre y Jorge Costas lanzaron este producto al mercado en 2016 y ahora, diez años después, la Dirección General de Tráfico (DGT) lo hará obligatorio a partir del 1 de enero de 2026.

"Cuando empezamos, la idea no era ser un producto obligatorio, ni mucho menos, sino hacer una baliza para personas con movilidad reducida, para las cuales no era viable poner los triángulos", han aclarado en una entrevista concedida a Europa Press.

El dispositivo fue presentado a varias asociaciones de personas con discapacidad o víctimas de accidentes de tráfico graves por colocar los triángulos. De hecho, lo veían como un producto "muy válido".

El resto ya es historia, y ahora los conductores españoles tendrán que llevarlo en la guantera del coche para utilizarla en caso de accidente, en sustitución de los triángulos, que, en palabras de Jorge Torre, "casi ningún conductor sabe colocar bien".

En declaraciones recogidas por Europa Press, los empresarios gallegos afirman que una baliza es "indudablemente mejor" que un triángulo. "Muchas veces la gente no pone el triángulo porque se queda paralizada", añaden.

A diferencia de los triángulos, la baliza V-16 manda una alerta a la DGT para ayuda a otros conductores, pero esto no compromete la intimidad de los usuarios, ya que solo se lanza la señal si está encendida. "Sería imposible con una pila lanzar la ubicación en tiempo real todo el tiempo. Se gastaría en pocos minutos", explican.

En lo que a conectividad se refiere, la baliza tiene una duración mínima de 12 años. Una vez encendida, según Europa Press, tarda unos 100 o 120 segundos en enviar el primer dato de ubicación.

Además, durante los 10 primeros segundos la luz que emite es menos intensa para evitar deslumbrar al conductor en el momento de colocarla.