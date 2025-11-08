Desguaces Castro, en Arteixo (A Coruña), da origen a una nueva empresa: nace Autos José Manuel Castro, S.L.

El grupo coruñés ha aprobado una escisión parcial de su actividad para crear de manera simultánea una nueva sociedad que, tal y como consta, "adquirirá por sucesión a título universal todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio escindido”

La empresa Desguaces Castro, S.L. ha aprobado una escisión parcial de su actividad para crear una nueva sociedad, Autos José Manuel Castro, S.L., dedicada a la compra-venta y alquiler de vehículos.

Según consta en el anuncio de escisión parcial simplificada, la Junta General Extraordinaria y Universal de socios celebrada el 31 de octubre de 2025 acordó “la escisión parcial sin extinción de Desguaces Castro, S.L. mediante la transmisión en bloque de parte de su patrimonio constituido por una unidad de negocio autónoma dedicada a la explotación de compra venta de vehículos y comercio al por menor de accesorios y recambios de vehículos y alquiler de vehículos sin conductor”.

La operación implica la creación simultánea de la nueva sociedad beneficiaria, que “adquirirá por sucesión a título universal todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio escindido” y adjudicará a los socios de Desguaces Castro “las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de nueva creación”.

El proceso se acoge al régimen simplificado previsto en el Real Decreto-ley 5/2023, al haberse aprobado “en Junta Universal y por unanimidad de todos los socios de la sociedad escindida”. Por ello, según el documento, “no es necesario publicar o depositar previamente el proyecto de escisión ni el informe de los administradores sobre el mismo”.

Además, el anuncio especifica que “resulta de aplicación el régimen simplificado recogido en el artículo 71 del RD-L 5/2023”, lo que significa que no se requiere informe de administradores ni de expertos independientes, ni tampoco la presentación de un balance de escisión.

La compañía señala también que “la escisión parcial tiene carácter especial, al tratarse de sociedades participadas íntegramente de forma directa por el mismo socio”, por lo que se aplica el régimen previsto en los artículos 53 y 56 del Real Decreto-ley.

Finalmente, se informa de que “los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad escindida” pueden obtener “el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance presentado”, además de ejercer “su derecho de oponerse a la escisión parcial en el plazo y los términos previstos en el RD-L 5/2023”.

Con esta reestructuración, Desguaces Castro busca reforzar su estructura empresarial y diferenciar sus líneas de actividad bajo una nueva marca. Autos José Manuel Castro, S.L. nacerá así como una compañía especializada en la venta, recambios y alquiler de vehículos, heredando la experiencia y el patrimonio del histórico grupo coruñés.

A continuación, el texto íntegro del anuncio:

Anuncio de escisión parcial simplificada.

De conformidad con los artículo 10 y 13 del "Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, (en adelante, "RD-L 5/2023"), se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de DESGUACES CASTRO, S.L. (sociedad parcialmente escindida), celebrada el pasado 31 de Octubre de 2025, acordó por unanimidad la escisión parcial sin extinción de DESGUACES CASTRO, S.L. mediante la transmisión en bloque de parte de su patrimonio constituido por una unidad de negocio autónoma dedicada a la explotación de compra venta de vehículos y comercio al por menor de accesorios y recambios de vehículos y alquiler de vehículos sin conductor, a favor de una sociedad beneficiaria de nueva creación denominada AUTOS JOSE MANUEL CASTRO, S.L., la cual se constituirá simultáneamente, adquiriendo por sucesión a titulo universal todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio escindido y adjudicando a los socios de la sociedad parcialmente escindida las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de nueva creación, todo ello de conformidad con el Proyecto de Escisión Parcial redactado y suscrito por el administrador de Desguaces Castro, S.L., formalizado el 31 de Octubre de 2025.

En virtud del artículo 9 del RD-L 5/2023 al haberse adoptado el acuerdo de escisión parcial en la Junta Universal y por unanimidad de todos los socios de la sociedad escindida, no es necesario publicar o depositar previamente el proyecto de escisión ni es necesario el informe de los Administradores sobre el mismo. Asimismo, resulta de aplicación el régimen simplificado recogido en el artículo 71 del RD-L 5/2023, al atribuirse a los socios de la sociedad escindida las participaciones sociales de la sociedad beneficiaria de nueva creación proporcionalmente a los derechos que tenían en el capital, no siendo necesario el informe de los administradores sobre el proyecto de escisión, ni el informe de expertos independientes, así como tampoco el Balance de escisión.

La escisión parcial tiene carácter especial, al tratarse de sociedades participadas íntegramente de forma directa por el mismo socio, resultando de aplicación el régimen especial previsto en los artículos 53 y 56, por remisión del artículo 63, del Real Decreto.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el RD-L 5/2023, se hace público el derecho de los socios, acreedores y representantes de los trabajadores de la sociedad escindida de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y del balance presentado. Se informa igualmente a los acreedores de sus derecho de oponerse a la escisión parcial en el plazo y los términos previstos en el RD-L 5/2023.

Arteixo, 05 de noviembre 2025.

El Administrador único, José Manuel Castro Álvarez