¿Carnet de conducir a los 17 en A Coruña?: "Hay que ver qué responsabilidad tendría el acompañante"

La reciente aprobación en Estrasburgo de una directiva de la Unión Europea que permitirá a los jóvenes de 17 años obtener el permiso de conducir (categoría B) abre un debate con muchas aristas. A pesar de que la medida aún deberá publicarse en el Diario Oficial de la UE y los gobiernos tendrán hasta tres años para implementarla, el tema ya ha dado de qué hablar y entre los conductores exopertos, y no tan expertos, no lo ven necesario.

La norma contempla que quienes obtengan el carnet a los 17 deberán circular acompañados por otro conductor con experiencia hasta cumplir los 18. Además de ampliar el periodo de "conductor novel" a dos años como mínimo. Tiempo durante el cual los jóvenes tendrían restricciones más estrictas y sanciones más severas por infracciones como conducir bajo efectos del alcohol, no utilizar cinturón o sistemas de retención infantil. También se habilita a los Estados para rebajar a 17 años la edad mínima para el carnet de camión, sólo para circulación nacional y acompañamiento.

La noticia no ha tardado en llegar a las autoescuelas de A Coruña. En Quincemil hablamos con el profesor de la autoescuela Llano, Manuel Ogil, quien acoge la medida "con precaución". "Lo primero que tenemos que hacer es esperar a ver qué es lo que hace aquí Pere Navarro, en el sector de la DGT, para ver cómo se implementa", explica. A su juicio, adelantar un año el acceso no parece ofrecer un gran beneficio: "Personalmente no me parece tan relevante… cambiar toda una normativa para que alguien con 17 años pueda conducir un vehículo en lugar de esperar hasta los 18".

Ogil señala que la medida generará "mucho ruido" pero quizá poco provecho real para la seguridad vial o la capacitación de los jóvenes conductores. También alerta sobre vacíos legales: "Hay que ver qué responsabilidad tendría el acompañante: ¿esa persona tiene que tener el carnet? ¿es responsable en caso de accidente? Si les buscamos las vueltas, como en todas las leyes… hay que estar a ver el texto legislativo de cada país y cómo lo van a hacer".

"Falta de madurez"

Para los jóvenes que están sacándose el carnet, la idea de obtenerlo antes puede parecer atractiva, pero la falta de madurez, para algunos, podría suponer un problema. Hablamos con Luisa López, de 20 años y después de ocho prácticas, lo tiene claro: "En esa etapa la gente no es muy madura todavía y eso hace que conducir sea más arriesgado y peligroso. Esto podría ocasionar más accidentes. Por lo que habría que intentar que la gente sea más responsable a la hora de conducir".

Manuel y Luisa Enrique Romanos Tardío

Para muchos aprendices, el acompañamiento obligatorio y la menor edad generan una sensación de mayor riesgo o mayor necesidad de vigilancia, más que una mejora en la libertad o el acceso.

Conductores veteranos

La voz de quienes ya acumulan años al volante también aporta matices. Óscar Alemán, conductor habitual desde los 18, a sus 33 todavía conserva todos los puntos del carnet. Su postura es crítica: "Vale, lo de conducir con 17 años… pues bueno, habría que mirar otros modelos, otros países, ver estadísticas". Asegura no ver "gran sentido" en que una persona con 17 pueda conducir si todavía debe ir acompañada. "Cuando tienes una licencia para conducir un vehículo es porque lo puedes hacer sin supervisión (…) . Veo muy absurdo que tengas que ir acompañado".

Alemán pone sobre la mesa también la cuestión de la experiencia real: "La experiencia no se mide en años sino en kilómetros", señala. Y subraya que el periodo de novato de dos años puede ser más simbólico que útil si no se focaliza correctamente en la formación y el seguimiento.

¿Qué persigue la UE y cuáles son los desafíos?

Según la directiva aprobada, la Unión Europea orienta esta medida a dos objetivos: paliar la escasez de conductores, en especial en sectores profesionales, y mejorar la seguridad vial mediante estándares comunes y acompañamiento en la fase inicial de conducción. Aun así, la implementación efectiva recaerá en los Estados miembros, que tendrán tres años para trasponer las medidas a sus marcos legales nacionales.

Esto plantea múltiples retos: desde la formación de acompañantes, la definición de responsabilidades legales, la adaptación de autoescuelas y la comunicación clara a los jóvenes.