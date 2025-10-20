¿Qué significa la línea roja continua en carretera? Tráfico responde a los conductores gallegos

Línea roja continua en carretera Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía/RACE

La carretera comunica a través de señales y marcas viales para guiar y advertir a los conductores y peatones. En este sentido, las señales verticales indican peligros, prohíben acciones o guían a destinos, mientras que las marcas horizontales delimitan carriles y gestionan el tráfico.

En los últimos meses, las carreteras españolas -incluidas las gallegas- han experimentado un cambio en su señalización debido al rediseño impulsado por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha incorporado nuevos símbolos basados en una normativa más ágil y moderna.

¿Qué significa la línea roja continua en carretera?

Dentro de este nuevo catálogo de señales y marcas viales aparece la línea continua roja, cuya función es muy clara: prohíbe adelantar salvo en casos excepcionales y señala un tramo de especial peligrosidad, con un alto índice de siniestralidad.

Según datos de RACE, en 2024 se produjeron un total de 1.040 siniestros mortales, en los que hubo 1.154 personas fallecidas y 4.634 personas heridas hospitalizadas. Del total de fallecidos, el 72% se registraron en vías interurbanas frente al 28% en autopistas y autovías.

Con el objetivo de concienciar a los conductores y reducir el número de accidentes mortales en carretera, la DGT ha comenzado a implantar una nueva marca vial destinada a señalizar los tramos con mayor riesgo potencial.

Esta línea roja en la carretera ya aparece dibujada en la A-355, una vía ubicada en Coín (Málaga) y que se caracteriza por su alta siniestralidad (en 2023 fallecieron 10 personas). Se trata de una medida en fase de pruebas como medida disuasoria.

¿Se implantará en Galicia? Esa es la gran pregunta, aunque por el momento la DGT no ha comunicado nada al respecto. Lo que sí está claro es que Galicia cuenta con algunas de las carreteras más peligrosas de España.

Según la clasificación elaborada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), a partir de datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana correspondientes al periodo 2018-2022, en Galicia se identifican 21 tramos de alta peligrosidad.

A continuación, te detallamos el listado completo por provincias:

A Coruña

Ranking nacional de peligrosidad Carretera Punto kilométrico Nº de accidentes con al menos un herido o muerto Nº de heridos o muertos 60 N-6 555 4 5 147 N-547 63 11 13 209 N-6 565 2 4 235 N-547 80 3 3

Pontevedra

Ranking nacional de peligrosidad Carretera Punto kilométrico Nº de accidentes con al menos un herido o muerto Nº de heridos o muertos 26 N-120 622 3 3 32 N-120 614 4 4 75 N-120 613 3 3 122 N-525 285 2 4 161 N-551 0 15 19 163 N-120 620 1 3 183 N-120 633 7 9 192 N-541 52 4 5 195 N-555 3 14 18

Lugo

Ranking nacional de peligrosidad Carretera Punto kilométrico Nº de accidentes con al menos un herido o muerto Nº de heridos o muertos 243 N-6 530 2 2

Ourense

Ranking nacional de peligrosidad Carretera Punto kilométrico Nº de accidentes con al menos un herido o muerto Nº de heridos o muertos 127 N-525 171 2 4 128 N-525 175 2 2 182 N-525 188 1 1 197 N-525 145 1 1 218 N-525 131 4 5 249 N-525 160 1 1 250 N-525 163 1 1

En un futuro, la línea continua roja podría convertirse en una realidad también en Galicia. Por ahora, lo que sí se sabe es que adelantar en tramos señalizados con esta marca conlleva una multa de 400 euros y la retirada de 4 puntos del carnet de conducir, según informa RACE.

En este sentido, el club de automovilistas recuerda que sólo hay cinco situaciones que permiten adelantar con línea continua: adelantar a ciclistas, a ciclomotores; a peatones, animales y vehículos de tracción animal; a vehículos inmovilizados en la carretera, y superar obstáculos y otros elementos de la vía.