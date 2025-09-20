Sistemas de seguridad inteligentes que salvan vidas al volante

Lo que antes dependía únicamente del cinturón de seguridad o del airbag, hoy se complementa con sistemas inteligentes capaces de anticiparse y evitar accidentes antes de que ocurran

La seguridad vial vive una auténtica revolución. Lo que antes dependía únicamente del cinturón de seguridad o el airbag, hoy se complementa con sistemas inteligentes capaces de anticiparse y evitar accidentes antes de que ocurran.

Mercedes-Benz ha sido pionera en este terreno: tecnologías que ahora son estándar en la industria —como el ABS o el control de estabilidad— forman parte de todos los modelos que ofrece Louzao Mercedes-Benz, asegurando que cada conductor en Galicia tenga acceso a soluciones de seguridad de última generación.

Tecnología que protege

Además de los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS), obligatorios en todos los vehículos nuevos matriculados en España desde el 6 de julio de 2024, Mercedes-Benz ha desarrollado el concepto Intelligent Drive, que convierte cada vehículo en un compañero inteligente en la carretera.

Estos sistemas de asistencia a la conducción pueden prever situaciones de peligro, advertir al conductor e incluso intervenir de forma automatizada mediante frenado o maniobras de dirección. De este modo, es posible evitar numerosos accidentes o reducir considerablemente su gravedad.

Uno de los sistemas más destacados es el DISTRONIC PLUS, un control de crucero adaptativo con función Stop&Go, que regula automáticamente la velocidad y la distancia respecto al vehículo precedente. El resultado: una conducción más relajada, segura y eficiente incluso en situaciones de tráfico denso.

En caso de desatención, distracción o desvanecimiento del conductor, entra en acción el Asistente de Parada de Emergencia (Emergency Stop Assist), que:

Detecta la falta de respuesta del conductor

Detiene el vehículo de forma autónoma y controlada

Activa las luces de emergencia para advertir a los demás usuarios de la vía

Desbloquea automáticamente las puertas para facilitar el acceso a los servicios de emergencia

Llamada automática a los servicios de emergencia

Otro de los innovadores sistemas de asistencia es el sistema de iluminación, que ofrece condiciones de iluminación excepcionales. Funciona como un proyector de alta definición capaz de ajustar la luz de forma dinámica en función del tráfico, el estado de la calzada o las condiciones meteorológicas.

Además, incorpora funciones inteligentes que permiten mostrar símbolos de advertencia o guías directamente sobre la carretera, aumentando la seguridad y la comodidad al volante.

Seguridad también para los demás

Tecnologías como el control de ángulo muerto, la función de mantenimiento de carril o la dirección evasiva, que detecta ciclistas, peatones o vehículos en movimiento, refuerzan el compromiso de Mercedes-Benz con la protección no solo de los ocupantes, sino de todos los usuarios de la vía.

El futuro es cero accidentes

La visión de Mercedes-Benz va más allá de cumplir con las regulaciones: aspira a alcanzar la 'Visión Cero', cuyo objetivo es que en 2050 no existan víctimas mortales ni lesiones graves en accidentes con sus vehículos. Un compromiso que impulsa el desarrollo de automóviles preparados no solo para superar pruebas de choque, sino también para actuar de forma inteligente en el tráfico real.

