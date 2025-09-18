A Coruña acoge la Feria de Vehículos de ocasión con más de 400 coches este fin de semana Cedida

El evento tendrá lugar del 18 al 21 de septiembre en el parking del Centro Comercial Espacio Coruña

Contenido patrocinado

A Coruña acoge este fin de semana una nueva edición de la Feria de Vehículos de ocasión. El evento, que tendrá lugar en el parking del Centro Comercial Espacio Coruña, es de acceso gratuito y ofrece la oportunidad a los asistentes de hacerse con uno de los más de 400 coches en exposición, seminuevos y de kilómetro 0.

La feria se celebrará del 18 al 21 de septiembre en el parking del Centro Comercial Espacio Coruña, un espacio con todas las comodidades donde las oportunidades no faltarán. "En un año donde las matriculaciones han sido más lentas por la situación, la oportunidad será mayor con una gran promoción de los vehículos en stock", señala la organización, Pérez Rumbao.

Cartel de la nueva Feria del Vehículo de ocasión. Cedida

El mercado de vehículos de ocasión ha crecido en niveles nunca vistos y la promoción de los mismos se convierte en un momento especial de compra. La Feria ofrece llevarse el vehículo al momento con unas condiciones de financiación programadas para estos cuatro días.

Skoda, Jeep, Hyundai, Audi, Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Volkswagen, BYD, Ebro... El público que visite el espacio podrá elegir entre una amplia gama de marcas y vehículos para poder irse a casa seguro de haber seleccionado el coche perfecto.

Los organizadores esperan superar los visitantes de la última edición, a la que asistieron más de 6.000 personas. Concesionarios y marcas aceleran las ofertas de Feria, que promete ser una oportunidad única de comprar un coche seminuevo de kilómetro 0 a un "precio especial".

Los asistentes dispondrán de un horario amplio e ininterrumpido, de 11:00 a 20:00 horas, y acceso gratuito al recinto para poder ver los coches y elegir el que mejor se adapta a lo que buscan. Todo ello, además, con la comodidad de aparcamiento gratuito en el resto de plantas del parking de Espacio Coruña.