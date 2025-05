¿Es legal en A Coruña conducir descalzo? La DGT resuelve la duda antes del verano

El verano está a la vuelta de la esquina, y muchos coruñeses están terminando de preparar sus vacaciones. Mientras algunos apostarán por destinos exóticos como Indonesia o República Dominicana, otros se quedarán en la ciudad, aprovechando para descansar y pasar más tiempo con los amigos. El número de desplazamientos aumenta durante la temporada estival, y dudas como qué tipo de calzado llevar al volante son más habituales de lo que pensamos.

Orzán, Riazor y San Amaro son algunos de los arenales más populares de la ciudad de A Coruña, no obstante el área metropolitana ofrece otras playas idílicas donde refrescarse y pasar la tarde de un domingo. La mayoría de personas se desplazan en coches particulares, y aunque las temperaturas puedan llegar a ser altas, es muy importante tener un calzado adecuado que aúne comodidad, sujeción, flexibilidad y agarre.

¿Es legal en A Coruña conducir descalzo?

Una persona conduce descalza Shutterstock

En verano, especialmente en zonas de playa, es muy común encontrar conductores que se ponen a los mandos de su vehículo en chanclas e incluso descalzos. Aunque no existe ninguna normativa que especifique que está prohibido conducir sin zapatos, algunos puntos del Reglamento General de Circulación podrían indicar que es obligatorio utilizar un calzado adecuado.

En concreto, el artículo 18.1 establece que "el conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción; deberá cuidar de que tanto él como el resto de los pasajeros mantengan la posición adecuada y de colocar adecuadamente los objetos y animales transportados".

Por otro lado, el artículo 17.1 indica que los conductores deberán estar en todo momento "en condiciones de controlar su vehículo", mientras que el artículo 3.1 hace referencia al modo de conducción. "Se deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno; queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario".

Por tanto, esta conducta será sancionable si el agente de la autoridad entiende que afecta a la seguridad en la conducción, porque no permita controlar bien los pedales. Según informa RACE (Real Automóvil Club de España), la multa por lo general es de hasta 80 euros "si el agente entiende que no existe garantía de libertad de movimiento en el vehículo y puede interferir en una conducción segura".

Antes de poner en marcha nuestro vehículo es esencial utilizar un calzado cómodo que no resbale de los pedales, proporcione buena adherencia entre el pie y los pedales, no tenga lazos o adornos similares que podrían engancharse en los revestimientos del vehículo y que tampoco sea demasiado grande, ni demasiado pesado para que no se pisen los dos pedales de forma accidental.

Chanclas, tacones e incluso descalzos

Según un informe de RACE, medio millón de conductores conducen descalzos en muchas ocasiones y unos 800.000 dicen ponerse al volante habitualmente calzando chanclas. Más de un 30% de los encuestados afirman haber conducido en alguna ocasión con un calzado inadecuado (chanclas, botas de montaña, tacones altos, descalzos...), mientras que un 3% de los conductores encuestados reconoce conducir con chanclas "en muchas o bastantes ocasiones".

El estudio también desvela, informa la Dirección General de Tráfico, que la gran mayoría de los conductores son conscientes del peligro que representa conducir con un calzado inadecuado, y la mayoría (83%) piensa que es posible que le pongan una multa por hacerlo.