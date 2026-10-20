Los andamios cubren por completo la fachada del número 1 de Puga y Parga, en Cuatro Caminos. Quincemil

La rehabilitación de otro edificio en Cuatro Caminos, A Coruña: pisos exclusivos de 155 metros cuadrados

Un nuevo edificio en Cuatro Caminos vende pisos de en torno a 160 metros cuadrados con tres dormitorios por más de un millón de euros. La promoción Residencial Cuatro Caminos dio a conocer hace un mes los precios de cinco viviendas disponibles en el número 100 de la avenida Fernández Latorre, rehabilitado en los últimos años. A un paso, haciendo esquina, otro inmueble inicia ahora su reforma para ofrecer también a la venta pisos de grandes dimensiones. De momento, sin precios conocidos.

Esta promoción se encuentra en el número 1 de la calle Puga y Parga, que en los últimos días ha quedado totalmente cubierto por andamios. La obra la ejecutará Acodar Constructores y la empresa promotora es Puerta de Aires, con proyectos en A Coruña y Oleiros.

El edificio, que anteriormente pertenecía a Amma Promoción, tiene cinco alturas. En su planta baja funcionó durante mucho tiempo un negocio de ropa (Confecciones Boka) y la fachada y las viviendas fueron reformadas. En la actualidad se encuentra desocupado.

Recreación de cómo quedará la fachada rehabilitada del número 1 de Puga y Parga. Puerta de Aires

La ejecución de la rehabilitación durará alrededor de un año, según apuntan fuentes de Puerta de Aires que confirman que la obra acaba de iniciarse con la instalación de los andamios.

La web de la promotora ensalza la ubicación del proyecto destacando el espacio, las conexiones y los servicios existentes en Cuatro Caminos y en otras calles cercanas como Juan Flórez.

Imagen virtual de un dormitorio en el número 1 de Puga y Parga, con vistas a la plaza de Cuatro Caminos. Puerta de Aires

El nuevo edificio tendrá cinco viviendas, una por planta, de entre tres y cuatro habitaciones y de 125 (solo una) a 155 metros cuadrados (las otras cuatro). "Totalmente exteriores y abiertas a la luz natural durante todo el día".

Ni los precios ni los planos están disponibles en la página web, como tampoco el dossier y la memoria comercial, anunciados para "próximamente".

Marqués de Amboage

Puerta de Aires tiene entre sus proyectos otra promoción inmobiliaria en Cuatro Caminos, casi enfrente a la de Puga y Parga. Se trata de la reforma de cuatro viviendas y un dúplex en la calle Marqués de Amboage.

"Recuperamos la esencia de un edificio con fachada original, transformándolo en una promoción de vivienda nueva donde la arquitectura clásica convive con el confort actual", destaca la promotora.

Estos proyectos se unen a otras actuaciones inmobiliarias que desde los últimos años aumentan la oferta residencial en la zona de Cuatro Caminos y su entorno más próximo, tanto con rehabilitaciones como con nuevas edificaciones.