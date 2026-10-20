La oferta de alquiler se desploma casi un 20% en A Coruña en tres semanas tras los decretos de vivienda

El sector inmobiliario de A Coruña ha alertado en el último año de la caída de oferta de vivienda en régimen de alquiler, en parte debido a la declaración de la ciudad como zona residencial tensionada. La entrada en vigor este mes de uno de los dos reales decretos ley para regular la vivienda que el Gobierno estatal ha aprobado en la Diputación Permanente del Congreso tras la convocatoria de elecciones generales adelantadas ha tenido el mismo impacto en la ciudad herculina.

Los datos revelan un efecto del que las agencias inmobiliarias y otros agentes del sector ya habían advertido, aunque mantenían la incertidumbre tras tumbar el Congreso los decretos de vivienda: la falta de seguridad jurídica hacia el arrendador provoca la retirada de sus propiedades del mercado de alquiler.

El portal Idealista es un baremo que permite medir la evolución del mercado inmobiliario. El 28 de octubre, al comienzo de la semana en que los decretos fueron votados, había 341 ofertas de alquiler en el municipio de A Coruña, tanto domicilios en bloques residenciales como casas unifamiliares o chalés. El lunes siguiente eran 335 ofertas y dos semanas después son 277.

Bloque de viviendas nuevas en Náutica, en A Coruña. Quincemil

En este periodo de 21 días es una caída en la oferta del 18,7%, más acusada en el apartado del alquiler tradicional de larga duración (del 22%, al pasar de 150 a 117 anuncios) que en el de temporada (del 16,2%, de 191 a 160), modalidad por la que se han decantado en el último año los propietarios que antes ofrecían un arrendamiento permanente.

La misma fuente, Idealista, muestra que de las 277 ofertas, más de la mitad, 155, anuncian alquileres por más de 1.000 euros mensuales. De los 122 restantes solo en 11 anuncios se piden menos de 600 euros.

Mercado "parado", propietarios "a la espera"

El real decreto ley 29/2026, en vigor desde el 8 de octubre, recoge, entre otros aspectos, la limitación a la actualización de rentas, la suspensión de desahucios de personas vulnerables y la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler. La consecuencia que ha tenido en A Coruña es la "reducción masiva" de oferta.

"No hay rotación. El contrato que termina no vuelve a poner el piso en alquiler", expone Patricia Vérez, presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña. "El propietario no tiene seguridad jurídica. Ha perdido la confianza porque se ha legislado para amparar al arrendatario. Por eso retira su vivienda del mercado".

"Los inquilinos próximos a acabar su contrato no renuevan", constata en sintonía con Vérez la Asociación de Inquilinos de A Coruña. "Las leyes han provocado que haya menos vivienda en alquiler. No dan seguridad, y los dueños que pueden aguantar sin ingresos esperan a que lleguen tiempos mejores o deciden vender en vez de alquilar", explica el vocal de la directiva, Miguel Estévez.

En las agencias trabajan estos días con las "dudas" de los propietarios, que no tienen claro si alquilar o vender mientras esperan el resultado de las elecciones del 29 de noviembre y la implantación o no de nuevas políticas de vivienda.

"Demanda de alquiler hay, pero con poca oferta. El mercado está parado y la gente prefiere esperar. Los dos decretos han ralentizado la dinámica", apunta Belén Pita, de Urbeko Inmobiliaria.

Los representantes de las agencias y de los inquilinos asesoran en la actualidad a arrendadores "alarmados" por las noticias sobre vivienda y el temor a no poder recuperarlas si las leyes benefician más a los arrendatarios, señala Vérez.

Manifestación ciudadana en A Coruña en defensa del acceso a la vivienda. Quincemil

El primer decreto de vivienda está en vigor con plenos efectos jurídicos, pero el segundo no lo estará hasta el 15 de noviembre, dos semanas antes de las elecciones, siempre que sea convalidado por la Diputación Permanente, el órgano que mantiene las funciones del Congreso cuando está disuelto, en este caso por la convocatoria electoral anticipada.

El segundo decreto prevé, entre otros aspectos, que los contratos de alquiler de vivienda habitual, llegado el vencimiento, se prorroguen tácita y obligatoriamente por periodos sucesivos de cinco años si el arrendador es persona física. Si este no prorroga, debe pagar una indemnización, salvo en determinados supuestos.

Oferta gallega y presión de la demanda

Otra fuente estadística reafirma la caída del alquiler a escala autonómica. El número de viviendas que se estima que se pondrán en arrendamiento en Galicia en 2026 se reduce en un 10,32% con respecto al cierre de 2025 (32.744). El número de inmuebles que se publicitarán en este ejercicio caerá a 29.366, de acuerdo con los datos del tercer trimestre de 2026 del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro.

El precio medio del alquiler en Galicia aumenta un 3,26% en el tercer trimestre del 2026 con respecto al cierre de 2025 y ya roza los 800 euros, pasando de 766 a 791, según la misma fuente.

A Coruña, según las previsiones, podría perder 1.923 viviendas de alquiler residencial, un 13,33% menos que el cierre de 2025. Otro gran descenso de oferta en Galicia lo registraría Pontevedra, con una contracción del 15,55%. En Lugo se reducirá un 1,81% y en Ourense, un 14,64%.

La presión de la demanda en el conjunto de Galicia, es decir, el número de personas que se interesan por cada vivienda que sale al mercado en los primeros diez días de promoción, crece desde los 43 interesados por inmueble que se registraron en el segundo trimestre de 2026, hasta los 51 en el trimestre actual. La provincia de A Coruña lidera este crecimiento.